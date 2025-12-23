1인당 국내총생산(GDP) 9만 달러, 싱크탱크 ‘이코노미스트 인텔리전스 유닛’(EIU)이 선정한 생활비 1위(2023년 기준)의 도시국가에서 정장을 차려입은 회사원들이 단돈 3-6달러로 점심을 해결할 수 있는 곳이 있을까? 질문에 대한 답은 ‘Can lah!(가능하지)’. 바로 노점상들의 천국, 호커센터에서다.

호커는 노점상을 의미하는 표현으로, 1900년대 중반 거리에는 손수레로 음식을 팔아 생계를 유지하는 이주민 노점상들이 가득했다. 당시 정부는 공중위생과 교통 혼잡 문제를 해결하고자 불법 노점을 강제 철거, 판매를 금지했다.

그러나 생계형 노점은 완벽한 단속이 불가능했고, 서민을 위한 저렴한 한 끼 식사는 사회 안정에 꼭 필요한 요소였다. 결국 1970년대부터 ‘호커 재정착 프로그램’이 시작되면서, 호커센터는 현지인들의 공식적인 식문화 공간으로 자리 잡았고, 국가 최초로 2020년 유네스코 무형문화유산에 등재되는 성과를 이뤘다.

이러한 정책 전환을 거쳐 호커센터는 현재 정부가 체계적으로 관리하는 공공 인프라로 발전했다. 노점 매대는 국가환경청(National Environment Agency, NEA)의 공개 입찰을 통해 선정된다. NEA 조사에 따르면 2025년 7월 기준 싱가포르에는 약 123개의 시장과 호커센터가 관리되고 있으며, 디지털화도 진행 중이다. 일반적으로 센터 1개당 수십에서 수백 개의 매대가 운영되는데, 설문 응답자의 약 72.4%가 일주일에 1회 이상 호커센터를 방문한다.

호커 음식의 수준은 미식 관점에서도 뛰어난데, 중국, 말레이, 인도계 음식뿐 아니라 영국 식민지배의 영향으로 서양식 조리법까지 결합된 다채로운 식문화를 유지하는 덕분이다. 치킨라이스, 돼지 부속물·생선 국수 같은 소박한 메뉴로 미슐랭 1스타를 받은 노점도 존재하며, 최근에는 짜장면, 순두부, 비빔밥 등 한식을 판매하는 노점도 인기를 얻고 있다.

그러나 호커센터의 진정한 가치는 미식 경험을 넘어서며, 다양한 인종, 언어, 종교를 가진 사람들이 자연스럽게 어울리는 것에 있다.

이러한 정책적 노력이 마련한 일상은 한국 기업에도 중요한 시사점을 던진다. 우선, 싱가포르는 단일시장이 아니라 다층적 소비 기호가 공존하는 복합 시장이다.

따라서 진출기업은 싱가포르 시장을 하나의 국가로 인식하기보다는 아세안(ASEAN) 시장의 소비 심리를 시험하는 테스트베드이자 게이트웨이로 접근해야 한다. 싱가포르에서의 성공은 말레이시아, 베트남, 인도네시아 등 인근국으로 빠르게 확산될 수 있다.

또한, 싱가포르는 정부 정책이 시장 구조를 설계하는 국가다. 특히 싱가포르 정부의 녹색 성장, 첨단 소재, 디지털 전환과 관련된 이니셔티브 선점은 글로벌 스타트업과 오픈이노베이션을 위한 생태계 기반을 만들어내고 있으며, 이러한 시장구조는 혁신 기업에 기회 요인으로 작용한다.

결국 호커센터에는 싱가포르가 추구하는 다문화 공존, 국가 정책 중심의 시장 설계라는 철학이 응축되어 있다. 다층적 구조를 이해하는 기업만이 싱가포르를 넘어 동남아 시장으로 성공적인 확장을 이뤄낼 수 있을 것이다.

윤수현 싱가포르 무역관 과장