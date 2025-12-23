기업 대상 오픈AI 서비스 제공, 고객 AX 혁신 지원 자사 노하우, 오픈AI 기술력 접목…AI 경쟁력 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성SDS가 국내 기업 최초로 오픈AI(OpenAI)의 챗GPT 엔터프라이즈를 기업 고객에게 제공하고, 기술을 지원할 수 있는 ‘리셀러 파트너 계약’을 체결했다고 23일 밝혔다.

챗GPT 엔터프라이즈는 엔터프라이즈급 보안과 개인정보 보호는 물론, 더 빠른 속도로 챗GPT 이용이 가능하다. 또 ▷컨텍스트 윈도우 ▷고급 데이터 분석 기능 ▷다양한 커스터마이징 옵션 등 기업에 특화된 기능을 제공한다.

삼성SDS는 기업 고객이 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하는데 필요한 기술 지원과 컨설팅, 보안 서비스 등을 지원한다. 기업 고객의 챗GPT 엔터프라이즈 도입부터 관리까지 전체 여정을 지원하겠다는 방침이다.

삼성SDS는 오픈AI 응용프로그램인터페이스(API)를 활용한 컨설팅, 구축, 운영 서비스 등도 수행한다. 이를 통해 AX(AI 전환)을 원하는 기업 고객에게 더욱 다양한 서비스를 제공할 계획이다. 나아가 삼성SDS의 업종 노하우와 오픈AI 기술력을 접목으로 인공지능(AI) 사업 경쟁력을 강화할 방침이다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는“오픈AI 코리아의 주요 목표 중 하나는 국내 기업의 AI 전환을 지원하는 데 있다”며 “삼성SDS와의 리셀러 계약을 통해 기업용 오픈AI 서비스가 더 많은 국내 기업에 확산하길 기대한다”고 말했다.

이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장은 “이번 계약을 통해 오픈AI의 AI 서비스를 제공하고, 기업 고객의 AX혁신을 선도할 것”이라며 “다양한 산업 분야의 기업과 고객을 대상으로 챗GPT 엔터프라이즈를 공급할 계획”이라고 밝혔다.

한편 삼성SDS는 챗GPT 엔터프라이즈에 대한 설정 지원, 현장 교육, 컨설팅 등 초기 도입 고객을 위한 다양한 프로모션 프로그램을 제공할 예정이다.