[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 인공지능(AI)인재지원국 등을 신설하는 등 이재명 정부 첫 조직개편 방안을 발표했다.

교육부는 23일 오전 부산 해양수산부 청사에서 열린 국무회의에서 ‘교육부와 그 소속기관 직제’ 개정안이 확정되었다고 밝혔다. 이번 조직개편의 핵심은 ▷인공지능 시대 미래인재 양성 ▷서울대 10개 만들기 등을 통한 지역대학 혁신으로 국가균형성장 도모 ▷민주시민교육 강화 등을 위한 직제 변경이다. 이번 방안은 관련 법령 정비를 마무리하고 2026년 1월 1일 자로 시행할 계획이다.

교육부는 3실 15국 55개과로 운영되는 조직 구조는 유지하면서도 국정과제를 위한 체질 개선에 나섰다. 우선 핵심 국정과제인 미래인재 양성을 추진하기 위해 인공지능인재지원국을 신설한다. 인공지능인재지원국은 초·중등부터 대학·평생교육에 이르기까지 AI 활용 역량을 지원하는 교육 강화에 나선다.

아울러 기존 인재정책실은 대학과 평생교육 분야의 혁신을 체계적으로 지원하는 본연의 역할을 강화한다는 취지에서 명칭을 ‘고등평생정책실’로 이름을 바꾼다. 또 고등평생정책실 산하에 대학정책관, 대학지원관, 평생교육지원관으로 뒷받침한다.

특히 대학지원관에 대학 시설 지원 사업 등의 역할을 옮겨 지역대학 지원과 관련한 역할을 집중한다. 교육부는 이를 통해 국가균형성장을 위한 지방대학 육성 정책을 중심으로 지역대학에 집중적으로 투자하겠다고 전했다.

기존 책임교육정책실은 학교정책실로 개편하고 학교정책관, 학교지원관, 교원교육자치지원관 3개 국으로 구성한다. 학교지원관은 기초학력 보장 등 국가책임 공교육 강화, 민주사회 구성원으로서 필요한 전인적 역량 함양 지원 등 핵심 국정과제를 체계적으로 추진하기 위해 확대 개편된다. 학교지원관 산하에 헌법교육·기후변화환경교육 등의 시민교육을 전담하는 민주시민교육과를 설치했다.

교육복지늘봄지원국은 학생지원국으로 명칭을 바꾼다. 교육부 관계자는 전날 진행된 브리핑에서 ‘늘봄학교’라는 명칭이 사라지냐는 질문에 “늘봄학교 정책과 명칭은 유지될 예정”이라면서도 “다만 정부에서 지자체와 지역돌봄기관의 역할을 강화하여 학교와 협업하는 온동네 초등돌봄을 강화하여 추진할 계획”이라고 답했다.

이번 조직개편을 통해 기존 책임교육정책실에서 맡던 교육안전 정책은 학생건강정책국으로 옮겨 학생건강안전정책국으로 확대 개편한다. 이를 통해 감염병 대응부터 학교 안팎의 안전관리, 마음건강 지원 등을 마련할 예정이다.

한시 조직으로 운영되었던 영유아 사교육대책팀은 영유아 정책총괄과로 편입되어 역할이 강화된다. 교육부 관계자는 “현재 체제를 유지하기 위해 임시조직으로 운영되던 영유아사교육 대책팀을 편입시켰다”라면서 “내년에도 영유아 사교육 관련 안정화할 과제가 남아있기 때문에 유지할 것”이라고 말했다.

의학교육의 정상화를 지원하기 위해 고등평생정책실에 한시적으로 설치되었던 의대교육지원관은 운영을 1년 연장한다. 교육부는 의학 교육 현장과의 소통을 지속하면서 동시에 지역의사제 도입 등 지역·필수·공공의료 인력 양성에도 나선다.

최교진 교육부 장관은 “이번 조직개편은 인공지능 시대를 선도할 미래인재를 길러내고, 지역대학의 혁신과 발전을 통해 국가 균형 발전을 견인할 체질 개선”이라며 “국민 눈높이에 맞는 정책을 추진하고 현장의 변화를 끌어내는 조직으로 새롭게 정비하겠다”라고 했다.