무협, ‘5대 주력품목 한·중·일 수출경쟁력 비교’ 보고서 발간 中, 반도체 제외 전통 제조업 전반에서 韓·日 추월 가속 “품목별 세분화 등 정교한 대응 전략 필요”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한·중·일 3국이 반도체, 자동차 등 5대 주력 제조업 분야(반도체, 자동차, 기계, 철강·비철금속, 화학공업)를 중심으로 글로벌 수출시장에서 치열한 주도권 경쟁을 벌이는 가운데 중국의 수출경쟁력이 양적·질적 측면 모두에서 빠르게 강화되고 있다는 분석이 나왔다.

23일 한국무역협회 국제무역통상연구원이 발표한 ‘5대 주력품목 한·중·일 수출경쟁력 비교’ 보고서에 따르면, 2019년부터 2024년까지 한국은 반도체를 중심으로 경쟁력을 유지·강화한 반면, 중국은 반도체를 제외한 전통 제조업 전반에서 경쟁력을 크게 끌어올린 것으로 나타났다.

보고서는 ▷세계 수출시장 점유율과 물량을 기준으로 한 ‘양적 경쟁력’과 ▷글로벌 비교우위 및 부가가치를 반영한 ‘질적 경쟁력’을 종합해 3국의 경쟁력을 비교 분석했다. 그 결과 중국은 반도체를 제외한 대부분의 품목에서 수출 규모와 경쟁력 수준 모두 한국과 일본을 앞선 것으로 나타났다. 반면 한국과 일본은 경쟁력이 높은 핵심 품목에 역량을 집중하는 취한 것으로 분석됐다.

양적‧질적 경쟁력을 종합한 한‧중‧일 순위 변화를 살펴보면, 중국의 약진이 두드러졌다. 지난 5년간 기계와 화학공업에서 기존 우위를 유지함과 동시에 자동차와 철강 분야에서도 경쟁력이 1위로 올라섰다. 특히 전통 제조업 분야에서 대규모 생산을 바탕으로 수출물량을 확대하는 한편, 수출품목의 고부가가치화도 빠르게 진행하며 한국‧일본과의 격차를 크게 벌린 것으로 평가된다.

한국은 반도체 분야에서 경쟁력이 뚜렷하게 강화되며 2위에서 1위로 올라섰다. 인공지능(AI) 확산에 따른 고부가 메모리 반도체 수요 증가와 한국산 반도체에 대한 견조한 실수요가 주요 배경으로 꼽힌다.

다만, 자동차의 경우 한국의 수출물량 및 시장점유율이 확대됐음에도 불구하고, 가격 경쟁력과 친환경차 생산 확대를 앞세운 중국의 약진에 밀려 경쟁력 순위가 3위로 하락했다. 기계와 철강‧비철금속 수출도 각각 일본과 중국에 비해 경쟁력이 약화된 모습을 보였다.

일본은 기계 분야에서 수출경쟁력이 일부 개선됐으나, 자동차를 비롯해 반도체‧철강‧화학공업 등 주요 품목에서는 전반적인 하락세가 이어졌다. 특히 반도체·철강·화학공업 모두 지난 5년 동안 한국·중국 대비 가장 낮은 경쟁력을 보이면서 한계를 드러냈다.

진옥희 한국무역협회 국제무역통상연구원 연구원은 “중국의 수출경쟁력 강화는 특정 산업에 국한된 현상이 아니라 제조업 전반에 걸친 구조적 변화로 봐야 한다”며 “우리 수출은 물량 경쟁보다는 기술력과 부가가치 중심으로 무게중심을 옮겨야 하며, 반도체 등 경쟁우위 분야에서는 격차를 더욱 확대하고 경쟁이 심화되는 산업은 시장·품목별 전략을 세분화하는 등 보다 정교한 대응 전략이 요구된다”고 강조했다.