내년 1~3월 전국 온·오프 매장서 사전 알림, 얼리버드 구매 등 혜택

삼성전자는 졸업·입학 시즌을 맞아 ‘갤럭시 AI 아카데미’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

갤럭시 AI 아카데미는 ▷갤럭시 탭 S11 시리즈 ▷갤럭시 북5 프로 ▷갤럭시 워치8 시리즈 등 최신 갤럭시 인공지능(AI) 탑재 제품을 다양한 혜택과 함께 구매할 수 있는 행사다. 해당 행사는 내년 1월 1일부터 3월 31일까지 진행된다.

삼성전자는 프로모션 시작을 앞두고 오는 19일부터 31일까지 ‘사전 알림 신청 이벤트’를 처음으로 운영할 계획이다. 이벤트에 참여한 고객 1000명을 추첨해 ‘스타벅스 아메리카노 톨(Tall) 기프티콘’ 1매를 증정하고, ‘사전 알림’ 신청 후 행사 제품을 구매한 고객에게 1만원 상당의 혜택을 제공하는 것이 골자다.

이어 삼성전자는 ‘아카데미 사전구매 AI 체험단’ 프로그램도 운영한다. 오는 26일부터 31일까지 삼성닷컴과 오픈마켓에서 행사 대상 태블릿이나 PC 모델을 구매한 고객이 내년 1월 15일까지 구매 후기를 남기면, 기본 혜택에 더해 5만원 상당의 추가 혜택을 받을 수 있다.

아울러 ‘갤럭시 AI 아카데미’ 기간에 프리미엄 AI 태블릿 ▷갤럭시 탭 S11 ▷갤럭시 탭 S11 울트라 ▷갤럭시 탭 S10+ 구매 고객을 대상으로 각종 혜택을 제공한다고 밝혔다. 차민주 기자