[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 22일 오전 6호선 돌곶이역 인근 북부간선도로를 직접 찾았다. 오 시장은 ‘강북횡단 지하도시고속도로 건설사업‘ 추진계획을 보고받고 현장을 점검했다.

‘강북횡단 지하도시고속도로’는 성산IC~신내IC 내부순환로와 북부간선도로 약 22㎞ 구간 고가를 철거하고 왕복 6차로 지하도로를 신설하는 대규모 프로젝트다. 2030년 착공해 2037년 완공이 목표다.

현장에서 오 시장은 “내부순환로와 북부간선도로 고가는 하루 평균 약 9~13만 대의 차량이 통행하는 강북지역 동서간 핵심 교통축이었으나, 현재는 평균 시속 35㎞에 불과해 실질적인 도시고속도로 기능을 상실했다”며 “또 고가차도가 주거지역을 관통해 지역발전과 주거환경을 열악하게 하고, 노후화에 따른 유지관리와 안전 문제 또한 지속적으로 발생하는 등 사업 추진이 시급하다”고 설명했다.

현장 점검 후 오 시장은 “강북횡단 지하고속도로는 만성 교통정체 해소, 도시 경관개선, 시민 안전을 실현하는 동시에 앞으로 강북에 추가 공급될 4만여 가구 교통 수요에 대응하는데도 크게 기여해 강북 주민의 일상을 혁신적으로 변화시키고, ‘다시, 강북 전성시대’를 앞당기는 결정체가 될 것”이라고 밝혔다.

‘강북횡단 지하도시고속도로’는 차로를 확장하고 완만한 선형으로 설계된다. 러시아워 시간 때 평균 시속 67㎞의 속도를 확보함에 따라 성산~ 신내 이동 시간이 기존 38분에서 18분으로 약 20분 단축될 전망이다.

공사는 지하도시고속도로 개통 후 기존 고가 구조물을 철거하는 방식으로 진행해 시민 불편을 최소화할 계획이다.