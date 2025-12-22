[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)가 가로등, 분전함 등 도로 전기시설물 사용 공유 체제를 구축해 예산을 절감했다고 22일 밝혔다.

이에 구는 기존에 설치되어 있는 가로등, 분전함 등 도로 전기시설물을 활용해 새로 설치하는 경관조명 등과 공동으로 전기를 사용할 수 있는 공유 체제를 마련했다. 올해 2월부터 ▷신규 전기 사용신청과 중복 인입공사 최소화 ▷도로 굴착 미시행 등 구민불편 감소 ▷공공시설물 운영 효율성 증대 등의 효과를 거두며 총 3억 200여만 원의 예산을 절감했다.

도로에 전기시설물을 새로 설치하기 위해서는 각 시설물마다 전기 사용신청 절차와 인입공사가 필요하고, 이에 따른 도로 굴착 등으로 구민 불편을 초래한 바 있다. 또, 가로등이나 분전함과 동일한 구역 내에 전기시설물이 설치될 때는 기존과 별개로 전기 사용신청과 인입공사 비용이 투입돼 예산이 중복으로 지출됐다.

구는 서울시 전체에 확대 시행을 건의하고 기후에너지환경부, 한국전력 등 관계 기관에 사업 효과를 공유해 전국적으로 전파한다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “도로 전기시설물 사용 공유 체제는 단순한 비용 절감을 넘어 안전하고 쾌적한 도시 환경을 만드는 기반”이라며, “서초구에서 가장 먼저 시작한 정책이 전국적으로 확대될 수 있도록 앞으로도 더 똑똑하고 효율적인 도로 관리 체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.