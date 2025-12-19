카카오는 올해 창사 이래 처음으로 그룹 단위 첫 전 직군 신입 공개채용을 진행해 청년 중심의 기술 인재 채용을 대폭 확대했다. 주요 직군에 대해 연중 상시 경력 채용을 병행하며 일자리 창출에 기여하고 있다는 평가다.

카카오가 가장 주력하는 것은 ‘청년·기술 인재’ 육성이다. 단순 채용을 넘어 기술 역량을 강화할 수 있는 각종 프로그램으로 미래 인재를 대비한 특화 교육에 주력하고 있다.

AI를 주제로 한 사내 해커톤 대회가 대표적이다. 이 대회는 개발자와 서비스 기획자들이 개인 또는 팀으로 참가해 특정 주제를 해결하거나 각자의 아이디어를 프로토타입(시제품)으로 구현하는 개발 경연대회다. 카카오는 2013년부터 ‘크루(임직원)를 위한 24시간’이라는 의미의 ‘24K’라는 이름으로 매년 사내 해커톤을 진행해 왔다. 올해도 지난 6월 경기도 용인에 위치한 ‘카카오 AI 캠퍼스’에서 사내 해커톤 ‘2025 10K’를 개최했다.

지역 인재 육성을 위해 지역 거점 국립대와 협력해 개발자를 양성하는 ‘카카오테크 캠퍼스’도 진행했다. 대학생·사회혁신가·카카오 개발자가 함께 지역 문제를 해결하는 ‘테크포임팩트 캠퍼스’ 등 다양한 기술 기반 인재 양성과 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

올해 카카오그룹은 국내 4대 과학기술원(KAIST, GIST, DGIST, UNIST)과 손잡고 국가 균형 성장을 위한 지역 AI 생태계 육성을 위해, 향후 5년간 총 500억 원 규모의 기금을 조성할 계획을 밝혔다.

카카오그룹은 이 기금을 재원 삼아 지역 AI 육성을 위한 거점을 마련하고 ▷AI 스타트업 투자 지원 ▷AI 미래 인재 양성 ▷지역 특화 산업 AI 전환 연구 지원 ▷AI 리터러시(이해력) 증진 등 4대 핵심 사업을 추진한다.

이를 통해 지역의 AI 산업 기반을 강화하고, 유망 인재가 지역 사회 안에서 성장할 수 있는 동력 형성을 지원할 예정이다. 각 사업 별 세부 내용은 4대 과기원과 향후 지속적으로 조율해 나갈 계획이다.

여성 인재 양성도 카카오가 힘을 싣는 분야다. 지난해 기준 여성 직원의 비율은 44%에 달한다. 팀장급 이상 관리자 중에선 여성 비율이 고위 관리자 25%, 임원 50% 수준이다.

모성 보호를 위한 노력도 지속하고 있다. 출산휴가를 통해 임신 중인 여성 크루(직원)는 출산전후의 몸조리 및 육아를 위해 모자보건법 상에 규정된 보호 휴가를 사용할 수 있다. 휴가기간은 총 90일, 다태아 총 120일이며 배우자 출산의 경우에 최대 20일간 유급 휴가를 제공한다.

임신부의 산전진단검사를 위해 ‘태아검진휴가’를 지원한다. 이외에도 난임휴가, 유사산휴가, 배우자유사산휴가, 입양휴가를 지원하고 있으며 육아휴직은 자녀 1인당 최대 2년간 사용 가능하다. 임산부·육아기 단축근무로 지원하고 있다.

장애인 고용 분야에선 카카오 12명, 링키지랩(카카오의 자회사형 장애인 표준사업장) 124명을 고용했다. 특히 링키지랩에서는 비장애인 직원의 80%가 장애생활상담원, 사회복지사, 수어통역사 등 장애인 관련 자격증을 취득해 장애 친화적 기업 문화를 구축하기 위해 노력하고 있다.

최근 중요도가 높아지고 있는 ‘일과 생활의 균형’도 강화하는 추세다. 2023년 1월부터 크루가 본인의 근무 시간을 자유롭게 설정할 수 있는 ‘Kakao ON 근무제(완전선택적 근로시간제)’를 시행 중이다. 매월 마지막 주 금요일은 ‘리커버리 데이(휴무일)’로 운영해 충전과 회복을 통해 일에 몰입할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 올 1월부터는 주 1회 원격근무제도를 시행하고 있다.

현재 총 907명의 원아를 수용할 수 있는 업계 최대 규모의 직장 어린이집을 갖추고 있으며, 판교 오피스 내 ‘늘예솔’, ‘아지뜰’, ‘별이든’과 제주 오피스 내 ‘스페이스닷키즈’ 총 4개원을 운영 중이다.

박세정 기자