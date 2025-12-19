SK온 ‘CEO 레코그니션’ 시상식 우수성과 조직·구성원 시상 격려

“치열한 시장 환경에서 생존하기 위해서는 원가 경쟁력에 제품 경쟁력을 더해 수주 경쟁력을 갖춰야 하고, 원가·제품·수주 경쟁력이 선순환하는 구조를 만들어야 합니다.”

19일 SK온에 따르면 이용욱(사진) SK온 최고경영자(CEO)는 전날 오후 서울 종로구 SK온 관훈캠퍼스에서 열린 ‘2025 CEO 레코그니션’ 행사에 참석해 한 해 동안 우수한 성과를 낸 구성원과 조직을 시상하고 격려하면서 이같이 강조했다.

CEO 레코그니션은 구성원의 자부심을 높이고 우수 성과와 창의적 경험을 공유하기 위해 마련된 공적 시상식이다. 2023년 신설된 이후 매년 이어지고 있다.

시상은 ‘온빌더스’와 ‘온프로너’ 등 2개 부문으로 나눠 진행됐다. 온빌더스는 도전적인 과제를 수행해 성과를 낸 팀과 프로젝트에 수여된다. 경영진 평가를 거쳐 10대 공적을 선정하고, 이 가운데 구성원 투표로 최우수 공적을 뽑는다. 온프로너는 협업 과정에서 모범이 된 개인에게 수여된다. 구성원 추천 및 투표를 통해 총 60명이 뽑혔다.

이 CEO는 마무리 발언에서 “올 한 해 쉽지 않은 경영 환경 속에서도 협력과 소통으로 의미 있는 성과를 일궈냈다”며 “내년 역시 도전적인 한 해가 될 것으로 보이지만, 현장에서 함께 쌓아온 경험을 바탕으로 충분히 극복해 나갈 수 있을 것”이라고 말했다. 서재근 기자