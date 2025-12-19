차량 체험부터 상담·출고까지 가능 “전국 리테일 네트워크 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 중부권 지역 고객과의 접점을 확대하기 위해 대전광역시에 ‘스페이스 대전’을 공식 오픈했다고 19일 밝혔다.

이번 오픈은 시승과 차량 출고를 중심으로 운영되던 기존 ‘핸드오버 대전’을 대체해 차량 체험부터 상담 및 출고까지 가능한 리테일 거점으로 확장했다는 게 회사 측의 설명이다.

이날 개최된 스페이스 대전 오픈 행사에는 이현기 폴스타코리아 네트워크 총괄 실장, 김승찬 폴스타코리아 영업 총괄 실장, 차홍석 에이치모빌리티 네트워크 이사가 참석해 ‘안전벨트 해제 세레머니’를 진행했다.

스페이스 대전은 스페이스 서울과 하남 스타필드, 부산, 광주, 그리고 수원에 이은 여섯 번째 폴스타 전시장으로, 대전 수입차 거리에 위치해 있고 대전 IC와 인접해 있어 충청, 세종을 포함한 중부권 전역 고객의 방문 편의성과 접근성이 우수하다.

스페이스 대전은 1층과 2층 각각 75평 규모로 구성되었으며 최대 4대의 차량을 전시할 수 있는 쇼룸과 최대 10대까지 수용 가능한 주차 공간을 갖춰 이용 편의성을 강화했다. 고객 라운지와 컨설팅룸 3개를 마련해 스페셜리스트를 통해 차량 설명, 온라인 구매 절차 안내, 시승 신청 등 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상담 서비스를 제공한다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “올해 스페이스 광주, 수원에 이어 중부권의 핵심 지역인 대전에 새로운 거점을 오픈하게 되어 뜻깊다”며 “기존 핸드오버 존 대전을 한 단계 확장한 이번 리뉴얼을 통해 더 많은 중부권 고객이 폴스타 브랜드와 제품을 깊이 있게 경험하길 바라며, 앞으로도 지역 특성과 고객 니즈에 맞춰 전국 리테일 네트워크를 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다..

한편, 폴스타는 스페이스 대전 오픈을 기념해 스페이스 대전은 12월 19일부터 1월 19일까지 방문 고객 대상 다양한 이벤트를 진행한다.

상담을 완료한 고객에게는 폴스타 브랜드 초콜릿을 제공하며, 시승을 진행한 고객은 폴스타 피카 세트를 경험할 수 있다. 또한 현장에서 계약 및 출고를 완료한 고객에게는 신세계 상품권을 사은품으로 증정한다.