日 교도통신 보도, “여러 명 같은 날 동시 귀국” 中 비자 관리 강화? 경영 악화?…배경 추측만 난무

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국 베이징에 있는 일부 오래된 북한 음식점에서 근무했던 북한 출신 여성 종업원들이 지난달 하순 이후 일제히 귀국했다는 보도가 나왔다.

17일 일본 교도통신은 베이징에 있는 북한 음식점 내 북한 출신 여성 종업원 여러 명이 같은 날 동시에 귀국했다고 전했다.

이 음식점의 중국인 담당자는 종업원들이 북한에서 돌아올지 여부에 대해 “상황을 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

이 음식점에선 북한 국영 방송 대신 중국 TV 프로그램을 보여주고 있다.

교도통신은 “중국의 북한 음식점 종업원은 유학이나 연수 비자 등을 활용하고 있다는 정보가 있다”면서, “중국 측이 비자 관리를 엄격히 시행하고 있을 가능성이 있다”고 추측했다.

이어 “유엔 안전보장이사회는 2017년 북한 핵·미사일 개발 제재로 북한의 해외 파견 노동자를 강제 송환하도록 회원국에 요구했다”고 설명했다.

그러나 북한 여성 종업원들이 비자 문제로 귀국 조치됐는 지 여부는 확인되지 않았다.

북한 종업원이 귀국한 일부 음식점은 중국인을 고용하거나 북한 음식 제공을 중단한 것으로 전해졌다.

교도통신은 한편 “중국 동북부에서도 올해 들어 영업을 중단한 북한 음식점이 나오고 있다”며 “경영 부진이 영향을 미친 결과일 수 있다”고도 전했다.