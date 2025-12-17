화재감지 ‘EV 에어스테이션’ 공급

㈜한화 건설부문이 화재감지 기능을 탑재한 천장형 전기차 충전 시스템 ‘이브이(EV) 에어스테이션’(사진)을 개발 완료하고 2026년부터 한화포레나 단지에 본격 공급한다고 17일 밝혔다. EV 에어스테이션은 국내 최초로 천장에서 커넥터가 내려오는 방식의 전기차 충전 시스템이다. 지능형 전력분배 기술이 적용돼 하나의 충전기로 최대 3대 차량을 동시에 충전할 수 있으며, 공간 활용도와 이용 편의성을 모두 향상시켰다.

이 시스템은 기존 전기차 충전시설의 고질적 문제였던 화재 위험성과 충전기 부족 문제를 동시에 해결했다. 화재감지 센서와 카메라, 배터리-충전기 간 정보 교환이 가능한 전력선 통신(PLC) 기술을 탑재해 이상 징후를 조기에 감지하고 화재 발생 가능성을 선제적으로 차단할 수 있다.

㈜한화 건설부문은 ‘전기차 화재 제로(ZERO)’를 목표로 내걸고, EV 에어스테이션을 한화포레나 입주 단지에 우선 도입할 예정이다. 윤성현 기자