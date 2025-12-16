여야, 연말 ‘특검전쟁’ 절정으로 치달아 김병기 “내란 특검, 핵심 쟁점 더 밝혀져야” 송언석 “여당 광범위한 의혹 특검 다뤄야” 국힘 곧 특검법안 발의, 대통령실은 선긋기

[헤럴드경제=양대근·정석준·주소현·윤호 기자] 더불어민주당 내 통일교 금품 수수 의혹과 관련 전재수 의원실에 대한 압수수색 등 경찰 수사가 본격화한 가운데 야권을 중심으로 ‘통일교 특검’ 공세의 수위가 연일 높아지고 있다.

반면 더불어민주당은 이런 움직임을 ‘정치 공세’라고 일축하면서 3대 특검(내란·김건희·채해병) 후속 성격의 2차 종합특검 추진 의지를 강하게 다지는 등 여야의 이른바 ‘연말 특검전쟁’이 절정으로 치닫는 모양새다.

16일 김병기 민주당 원내대표는 원내대책회의에서 “어제 활동을 마무리한 조은석 내란특검은 헌정을 회복하기 위한 중요한 이정표였다”면서도 “동시에 아직 남은 과제도 분명하다. 내란의 기획과 지휘구조 윗선 개입 여부 등 핵심 쟁점 가운데 밝혀지지 않은 부분이 있다”며 2차 종합특검 연장 필요성을 강조했다.

김 원내대표는 “국민들께서 과연 여기까지가 전부인가 묻는 것도 당연하다”면서 “그 물음의 무게를 민주당은 결코 가볍게 보지 않는다”고 말했다.

그는 특히 “1년이 지났지만 아직도 실질적 처벌이 이뤄지지 않아 재판은 지체돼서는 안된다. 신속하고 단호하게 진행돼야 한다”면서 “지난주 국민의힘이 명분없이 필리버스터(무제한 토론)로 국회를 멈춰세웠는데 민심을 무시하고, 민생을 외면한 국민의힘은 반성해야 한다”고 야당에 날을 세웠다.

반면 송언석 국민의힘 원내대표는 “내란몰이 야당탄압 특검을 연장해 국정난맥상과 ‘명청’(이재명 대통령과 정청래 대표) 갈등을 덮고 내년 지방선거에 이용하려는 저열한 술수”라고 맞불을 놓았다.

송 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “조은석 정치 특검의 180일 수사는 야당탄압, 정치보복 특검의 민낯을 보여줬다”며 “이재명 정권은 국민의힘을 내란정당으로 몰아가 말살하겠다는 정략적 목표에만 집중했고, 특검은 이런 정권의 하명을 충실히 수행하는 도구가 돼 맞춤형 조작 수사를 반복했다”고 지적했다.

통일교 특검에 대해서도 여야의 입장차가 명확하게 갈렸다. 송 원내대표는 “특검 수사 대상은 통일교 민주당 불법 금품 수수 의혹, 민중기 특검의 수사 은폐 조작 의혹, 이재명 대통령 한학자 회동 및 로비 의혹, 여기에 양평군 공무원 사망 사건 의혹, 민중기 특검의 자본시장 교란 의혹까지 포함할 것”이라고 강조했다.

김도읍 정책위의장도 “어제 수사를 보고 전재수 의원에 대한 수사의지가 없다는 것이 증명됐다”면서 “반드시 특검으로 실체 진실을 규명해야 한다”고 지적했다. 국민의힘은 개혁신당 등 야당과 조율해 특검 법안을 마무리해 조만간 공식 발의하겠다는 방침이다.

이에 김현정 민주당 원내대변인은 “특검의 대상이 아니다”라고 재차 일축했다. 김 대변인은 이날 MBC 김종배의 시선집중 인터뷰에서 정청래 대표의 전날 ‘일고의 가치도 없다’는 발언을 인용하면서 “(통일교 의혹은) 특검의 대상이 아니다”면서 “(현재의 의혹을 국민의힘과) 같은 선상에서 등치시키는 것은 어불성설이며 사안의 중대성과 심각성 자체가 차원이 다르다”고 밝혔다.

그는 “이런 상황에서 국민의힘에서 특검을 요구하는 것은 정쟁용, 물타기용이라고밖에 볼 수 없다”며 “이후 수사가 미진하거나 부족하다고 생각하면 그때 가서 (특검을) 주장해도 늦지 않다”라고 말했다.

하지만 정치권 일각에서는 통일교와 여야 정치권의 유착 의혹이 국민적 관심사로 떠오른 상황에서 해당 의혹을 제외하고 민주당이 2차 특검 논의를 이어가기는 쉽지 않은 상황이라는 지적도 나온다.

대통령실은 통일교 특검과 관련 일단 수사 결과와 여야의 논의를 지켜봐야 한다는 입장이다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 SBS 김태현의 정치쇼에 출연해 “일단은 경찰 수사를 봐야 되는 것 같고, 국회 여야 간 어떤 합의라든가 조율이라든가 이런 것도 좀 봐야 될 사안”이라고 말했다.

이 수석은 2차 종합특검에 대해서도 “현재까지는 (여당과) 그걸 조율하고 있는 상태는 아니다”고 선을 그었다.