‘동학개미’ 상품명 직접 사용 첫 사례

KB자산운용은 16일 개인투자자 수급과 가격 모멘텀을 결합한 전략형 상장지수펀드(ETF) ‘RISE 동학개미 ETF’를 출시(사진)한다고 15일 밝혔다.

‘RISE 동학개미 ETF’는 갈수록 커지는 개인투자자의 증시 영향력을 상품 구조에 유기적으로 담아낸 상품이다. 국내 ETF 중 상품명에 ‘동학개미’를 직접 사용한 첫 사례기도 하다. 해당 상품은 최근 1개월 개인 순매수 상위 20% 종목과 최근 12개월(최근 1개월 제외) 모멘텀 상위 종목을 결합해 포트폴리오를 구성한다. 시가총액 1조원 이상 기업으로 대상을 제한해 소형주 쏠림을 차단하면서 개인 수급 강도와 모멘텀 기반의 추세적 움직임을 동시에 반영한다.

포트폴리오는 매월 개인 수급·모멘텀 기준에 따라 최대 20종목으로 구성한다. 직전 1개월 개인 순매수 상위 20% 종목 중 전월·당월 타깃 포트폴리오를 각각 50%씩 반영하며, 두 시점 모두 선정된 종목은 10%, 한 번만 선정된 종목은 5% 비중으로 편입한다.

12일 기준 주요 투자 종목은 현대건설(11.8%), 삼양식품(9.8%), 파마리서치(9.1%), LS ELECTRIC(5.4%), HD한국조선해양(5.3%), 하이브(5.1%), 한화에어로스페이스(5.1%) 등이다.

‘RISE 동학개미 ETF’는 개인 수급과 모멘텀을 결합한 포트폴리오가 1~2개월 단기 구간에서 시장 대비 우수한 성과를 보인 연구 결과를 기반으로 월간 리밸런싱을 적용한다. 종목 수를 제한한 압축형 구조로 설계해 연간 매매 비용을 낮추는 동시에 전략의 명확성과 지수 추적 용이성을 강화했다. 육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “개인 수급과 모멘텀을 실시간에 가깝게 반영하는 월간 리밸런싱 전략으로 빠르게 변화하는 시장에서 효율적인 대안이 될 것”이라고 말했다. 정윤희 기자