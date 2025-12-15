한국거래소(KRX)가 주식 거래 수수료를 한시적으로 인하한 첫날, 대체거래소 넥스트레이드(NXT)의 거래대금 흐름에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 다만 프리마켓 마감과 메인마켓 개장 초반까지의 수치를 종합하면, 수수료 인하가 거래 위축으로 곧바로 이어졌다고 보기는 어렵다는 평가가 나온다.

15일 넥스트레이드에 따르면 오전 8시부터 8시 50분까지 운영된 프리마켓 거래대금은 1조7507억원으로 집계됐다. 최근 12월 들어 넥스트레이드 프리마켓 거래대금은 1조1781억원(12월 11일)에서 1조8845억원(12월 8일) 사이에서 형성돼 왔다.

한국거래소와 직접 맞붙는 메인마켓 시장 초반 상황에서도 넥스트레이드 거래 흐름은 큰 변화 없이 이어졌다. 메인마켓 개장 이후 오전 9시 30분 기준 넥스트레이드 거래대금은 9781억원으로 집계됐다. 프리마켓과 메인마켓 개장 초반 거래를 합산한 누적 거래대금은 2조7288억원이다.

이달 들어 넥스트레이드의 일일 거래대금은 하단 6조6832억원(12월 12일)에서 상단 10조6273억원(12월 5일)까지 분포했다. 이를 기준으로 하면 이날 오전 9시 30분까지 집계된 누적 거래대금 2조7288억원은 최근 일일 거래대금 대비 25.7%~40.8%에 해당한다. 거래 시간 비중을 감안하면, 최근 거래 흐름에서 크게 벗어나지 않은 수준이라는 해석이 나온다.

넥스트레이드 거래대금 비중은 이달 들어 한국거래소 대비 31.26%로 집계돼 왔다. 이는 넥스트레이드 출범 초기였던 지난 4월 기록한 26.87% 수준이 되려면 5%포인트 안팎 거래대금이 감소해야 하지만, 이날 개장 초반 거래 흐름 역시 거래소 수수료율 인하와 비슷한 범위 안에서 형성됐다는 평가다.

한편 이날 국내 증시는 약세로 출발했다. 코스피 지수는 장 초반 전일 대비 112.11포인트 하락한 4055.05를 기록했다. 시가총액 상위 종목을 중심으로 주가 변동성이 확대되면서 시장 전반의 투자심리까지 위축된 만큼 넥스트레이드 거래대금에 당장의 변화는 포착되지 않고 있다.

다만, 거래 흐름 변화 여부는 오전장 전반과 장 마감까지의 누적 거래대금을 통해 확인해야 한다. 특히 변수로 꼽히는 증권사의 최선주문집행(SOR) 시스템 영향은 좀 더 시켜봐야 한다는 게 업계의 전망이다. SOR는 수수료 수준과 체결 가능성 등을 종합적으로 고려해 가장 유리한 시장으로 주문을 자동 배분하는 구조인데, 양 거래소 간 수수료 차이가 사라질 경우 주문 흐름에 변화가 나타날 가능성도 제기된다.

한편 한국거래소는 이날부터 두 달간 한시적으로 주식거래 수수료를 20∼40% 낮추며 대체거래소 넥스트레이드(NXT)의 급속 성장세를 겨냥한 ‘맞불’ 작전에 나선다. 거래소는 현행 0.0023%인 단일 거래수수료율을 이날부터 내년 2월 13일까지 차등 요율제로 변경해 적용할 예정이다. 이번 수수료율 한시 인하는 대체거래소인 넥스트레이드와 수수료율을 맞추기 위한 조치로 해석된다. 넥스트레이드 수수료율은 지정가 0.00134%, 시장가 0.00182%다.