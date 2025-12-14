[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 기획경제위원회는 지난 10일부터 11일까지 경북도 소관 8개 실국에 대한 2025년도 제4회 추가경정예산안ㆍ조례안 8건ㆍ결의안 1건을 심사해 원안가결하고 2025년도 행정사무감사 결과보고서를 채택했다.

조례안 심의에서는 경북도 적극행정 운영 조례 전부개정조례안, 경북도 골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원 조례안, 경북도 주민참여예산제 운영 조례 전부개정조례안, 경북ㆍ경남ㆍ울산 초대형산불 특별법 시행령에 피해 주민 의견 적극 반영 촉구 결의안’등이 채택됐다.

김홍구(상주) 위원은 지난 초대형 산불 피해와 관련해, 피해자가 ‘비거주자’라는 이유로 실질 피해 보상을 받지 못하는 사례가 발생해서는 안 된다고 강조했다.

김창혁(구미) 위원은 서울본부 인력운용비 감액과 공석ㆍ휴직 발생으로 인력이 부족한 상황에 대해 신속한 인력 충원과 기능 정상화를 요청했다.

박선하 위원은 공공기관 공동포털 경영정보 공개시스템 구축 사업에 대해 “정보보안 체계를 포함한 정교한 초기 설계 구축이 필요하다”고 당부했다.

임병하(영주) 위원은 영주 무탄소 청정수소발전소 사업이 미래 산업과 에너지 분야의 핵심 인프라가 될 중대한 프로젝트임을 강조하며 경북도가 해당 사업의 진행 상황을 지속적으로 관리ㆍ점검하고 적극적으로 지원할 것을 요청했다.

황명강 위원은 남북교류 중단으로 남북교류협력기금이 활용되지 못하고 있는 점을 지적하면서, 대안으로 재외동포와 연계한 남북교류사업 등을 검토할 필요가 있다고 제언했다.

손희권(포항) 부위원장은 도ㆍ시군 간 사무위임에 대해 도의 책임성과 관리 기능 유지에 대해 집중적으로 질의하면서 “사무위임은 도민 편익과 행정 효율성을 함께 확보하는 방향으로 이루어져야 한다”고 강조했다.

이선희(청도) 위원장은 주민참여예산제에 대해 “상위 근거 법률이 2018년에 개정됐음에도 불구하고 관련 조례 제정이 지금에서야 이뤄졌다”며 집행부의 대응이 늦었음을 지적했다.