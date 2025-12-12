MBK 책임론 속 6호 펀드 미달 공무원연금, 사실상 출자 철회 CJ 바이오사업부 인수도 무산

이르면 올 연말 김병주 MBK파트너스 회장이 법의 심판대에 오를 가능성에 무게가 실린다. 홈플러스 사태가 이미 통제 불능의 사법리스크로 커진 가운데 사모펀드(PEF) 운용사를 이끄는 핵심 인물이 피고인 신분으로 법정에 서는 초유의 상황이 현실화될 조짐이다.

‘유통 공룡’의 재도약이라는 야심 찬 목표는 산산이 부서진 지 오래. 홈플러스는 앞으로도 MBK파트너스를 따라다닐 ‘주홍글씨’가 될 위기다.

12일 법조계에 따르면 검찰은 홈플러스 사태 수사를 사실상 마무리하고 김 회장 등 핵심 인물의 기소 시점을 최종 검토 중인 것으로 확인됐다. 이르면 연말 재판에 넘겨질 가능성이 존재한다는 게 법조계 중론이다.

서울중앙지검 반부패3부(직무대리 부장검사 김봉진)는 8일 김 회장을 특정경제범죄 가중처벌법 상 사기, 자본시장법 위반 혐의로 불러 하루 넘게 고강도 조사를 진행했다. 앞서 2일에는 김광일 MBK파트너스 부회장(홈플러스 대표)도 소환했다.

앞서 검찰은 금감원에서 관련 사건을 이첩받자마자 MBK파트너스 본사와 홈플러스를 압수수색했다. 대선·검찰개혁 이슈로 지휘부 공백이 있었지만, 박철우 서울중앙지검장이 취임한 이후 수사에는 다시 가속페달이 밟혔다.

사법리스크는 감독 당국 제재로까지 번졌다. 18일 금융감독원 제재심의위원회에는 MBK파트너스 징계안이 상정돼 있으며, 금감원은 이미 직무정지 포함 중징계안을 사전 통보한 것으로 알려졌다.

제재심이 중징계 의견을 모으면 금융위원회가 징계 수위를 최종 확정한다. 직무정지가 떨어질 경우 MBK파트너스는 최대 6개월간 신규 펀드레이징(자금조달)이 불가능하다.

시장 관계자들은 국내 PEF 업계 대표급 인물이 운영 리스크로 기소되는 것은 사실상 전례가 없다고 입을 모은다. 때문에 김 회장이 법정에 서는 순간 MBK의 신뢰도는 치명상을 입을 수밖에 없다.

실제로 위험 신호는 이미 감지되는 모습이다. MBK파트너스는 6호 블라인드펀드 결성 과정에서 목표치에 미달하는 성적표를 받았다.

2023년 하반기 70억달러(약 10조원)를 목표로 펀드레이징을 시작해 지난해 2차 클로징까지는 약 7조원을 모으며 순항했지만, 홈플러스 사태 이후 급제동이 걸렸다. 올해 1분기로 예정됐던 3차 클로징은 미뤄졌고, 최종적으로 11월 약 8조원 수준에서 마무리됐다.

연기금·공제회 등 이른바 ‘큰 손’들의 태도도 확연하게 달라졌다. 공무원연금은 지난해 7월 MBK파트너스를 위탁운용사로 선정했지만 투자확약서(LOC) 발급을 보류하며 사실상 출자를 철회했다.

기관투자자(LP)들의 냉대는 한동안 이어질 전망이다. 김 회장이 1심에서 무죄가 나오더라도, 주요 사건에 대해 상소하는 검찰의 특성상 대법원 최종 판결까지 사법리스크는 장기화할 가능성이 크다.

이외에도 올 한 해 MBK파트너스의 행보는 내내 ‘저공비행’이다. 9월에는 롯데카드에서 297만명 규모의 대규모 개인정보 유출 사태가 터지며, MBK파트너스의 인수후통합(PMI) 능력이 도마 위에 올랐다. 운용 역량에 대한 의문이 커진 와중에 국내 신규 투자 기회 또한 수차례 놓쳤다.

CJ제일제당 바이오사업부 인수 협상은 4월 결국 무산됐다. 이지스자산운용 인수전에도 발 들였으나, 롯데카드 유출 사태 등로 인해 레이스를 완주하지 못했다.

박지영 기자