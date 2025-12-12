‘좀비담배’ 에토미데이트 비상 부작용 피해 심각, 올해 5월부터 규제

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본 열도가 ‘좀비담배’로 불리는 약물 ‘에토미데이트’로 비상이 걸렸다.

11일(현지시간) 요미우리신문에 따르면 일본 경찰은 지난 10일 태국에서 에토미데이트 2.1㎏을 적발하고 의약품 및 의료기기법 위반 혐의로 59세 일본인 남성을 체포했다.

해당 물량은 약 2000만 엔(한화 약 1억 8800만 원 )에 달하며, 에토미데이트가 ‘지정약물’로 추가된 올 5월 이후 단일 단속 건으로는 최대 규모다.

조사 결과, 남성은 동료와 공모해 지난달 하순께 태국으로부터 에토미데이트를 포함한 액체 2.1㎏를 국제 택배를 이용해 자택 앞으로 발송했다.

그러나 나리타공항 세관 검사에서 발각됐다. 소포 내용물을 수상히 여긴 도쿄 세관 직원이 검사 중 에토미데이트 액체가 담긴 병을 발견했고, 병에는 ‘바디로션’이라고 적혀 있었다.

에토미데이트는 해외에서 마취 수술에 사용되는 진정제로, 뇌 중추신경에 작용해 신경 기능을 억제한다. 부작용으로 의식을 잃거나 서 있을 수 없게 되는 경우도 있다. 과다 복용 시 사지가 경련하는 등의 증상이 나타나 좀비 담배로도 불린다.

앞서 중국에서 에토미데이트 영향으로 좀비처럼 비틀거리며 걷는 사람들의 영상이 SNS(소셜미디어)에 공개돼 충격을 준 바 있다.

일본 내 남용이 늘자 일본 정부는 올해 5월부터 에토미데이트를 ‘지정 약물’로 규제하기 시작했다. 에토미데이트 사용, 소지, 수입이 원칙적으로 금지했다.

일본 경찰은 지난 5월부터 10월까지 에토미데이트 소지 등 위반 혐의로 18명을 적발했다. 대부분은 10~20대 청년이며, 고등학생도 있었던 것으로 알려졌다.