15일부터 청약…총 237가구, 일반분양 87가구 한티역·선릉역 도보권 입지…외관 특화 적용

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 ‘역삼센트럴자이’의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다고 12일 밝혔다.

서울시 강남구 역삼동 758번지 일원 역삼동(758·은하수·760) 주택재건축정비사업을 통해 들어서는 ‘역삼센트럴자이’는 지하 3층~지상 17층, 4개 동, 총 237가구 규모다. 59~122㎡(이하 전용면적) 87가구를 일반분양으로 공급한다.

전용면적별 일반분양 가구수는 ▷59㎡ 10가구 ▷84㎡A 42가구 ▷84㎡B 13가구 ▷84㎡C 11가구 ▷84㎡D 5가구 ▷122㎡ 6가구로 중소형부터 대형까지 다양한 타입을 구성해 수요자들의 선택의 폭을 넓혔다.

분양 일정은 12월 15일 특별공급, 16일 1순위 해당지역, 17일 1순위 기타지역, 18일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 12월 24일이며, 정당계약은 2026년 1월 5일~7일 3일간 진행된다.

역삼센트럴자이는 강남 교통의 중심에 자리한 역세권 단지로 지하철 수인분당선 한티역과 수인분당선∙2호선 환승역인 선릉역을 도보로 이용할 수 있다. 테헤란로, 강남대로, 남부순환로, 올림픽대로 등 주요 간선도로 접근이 용이해 차량을 이용해 강남권은 물론, 판교, 여의도, 광화문 등 주요 업무지구로 수월하게 이동할 수 있다.

교육 환경도 우수하다. 반경 550m 내에 도곡초교가 위치해 있다. 반경 1km 내에는 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중∙고, 진선여중∙고 등 강남 8학군 교육환경을 누릴 수 있고, 강남의 대표 학원가인 대치동 학원가 역시 도보권이다.

이마트 역삼점, 롯데백화점 강남점, 롯데시네마 도곡점 등 쇼핑∙문화시설이 도보권에 위치해 있으며 삼성서울병원, 강남세브란스병원과 같은 상급종합병원도 가깝다. 여기에 매봉산, 도곡근린공원, 양재천 등 녹지 및 수변 공간이 풍부하다.

역삼센트럴자이는 입주민들의 주거 만족도를 극대화하기 위해 차별화된 설계가 도입된다. 우선 입면 특화 마감과 측벽 및 코어 경관조명을 활용한 야간 특화 설계를 도입한다. 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며, 84㎡ 이상 전 주택형에 안방 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련했다. 오픈발코니 설계로 실사용 공간도 넓혔다.

단지 내 조경 공간에는 중앙광장을 비롯해 가족, 이웃과 함께 휴식을 즐길 수 있는 ‘리빙가든’, 자녀들의 감성 발달과 모험심을 키워주는 테마형 놀이공간 ‘자이펀그라운드(어린이놀이터)’ 등이 조성된다.

커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 GDR 시스템을 갖춘 골프연습장과 피트니스, 작은도서관, 독서실, 코인세탁실 등이 들어선다. 이 밖에 스마트 사물인터넷(IoT) 시스템을 적용해 조명∙난방 제어 등 생활 편의성을 높였으며, 방범형 도어폰과 안전사고 조기경보 시스템 등 보안 설비로 입주민의 안전까지 세심하게 챙겼다.

분양 관계자는 “역삼센트럴자이는 강남의 핵심 입지에 들어서는 만큼 수요자들의 많은 관심이 기대된다”며 “향후 일대의 대표 아파트로 거듭날 수 있도록 상품 준비에 최선을 다할 것”이라고 말했다.