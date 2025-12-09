[헤럴드경제=김주리 기자] 영국 런던 도심에서 10대 소녀를 성추행하고 주변 소년들을 공격하려던 남성이 때마침 길을 지나던 주짓수 챔피언에게 제압당한 장면이 포착돼 화제다.

7일(현지시간) 영국 더 선 등 현지매체에 따르면, 지난 5일 오후 9시쯤 런던 무어게이트의 한 거리에서 주짓수 챔피언 이반 스코코(29)가 10대 소녀를 성추행한 용의자를 붙잡아 경찰에 넘겼다.

크로아티아 출신인 스코코는 당시 체육관에서 훈련을 마치고 역으로 가던 중 14살 소녀가 한 남성을 가리키며 “이 남자가 내 신체를 만졌다”고 소리치고 있는 모습을 목격했다.

이에 근처에 있는 10대 소년 2명이 해당 남성에게 항의하자, 남성은 소년들을 공격하려 시도했다.

그때 스코코가 다가가 용의자의 다리를 걸어 넘어 뜨렸다. 이후 스코코는 뒤로 넘어진 용의자를 무릎으로 제압한 뒤 경찰에 인계했다.

그는 “상황이 심각하다고 판단해 길을 건넜다”며 “소년들에게 주먹을 휘두르는 것을 보고 ‘저 남자를 쓰러뜨려야겠다’고 생각했다”고 말했다.

스코코가 현장에서 범인 체포에 도움을 준 건 이번이 처음이 아니다.

그는 지난 10월에도 런던 지하철역에서 무기를 든 소매치기범을 제압해 화제가 된 바 있다.

스코코는 “사람들이 이렇게 잘못된 행동을 해서는 안 된다”며 “일반인들도 자신을 안전하게 방어하는 방법을 배울 수 있도록 온라인 강좌를 시작할 계획”이라고 전했다.

그는 2025년 주짓수 브리티시 오픈, NAGA 런던 등에서 모두 우승을 차지한 챔피언이다.