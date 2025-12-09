다카이치 총리 고향 ‘나라’ 방문 가능성 방중 일정도 검토…중일 실용외교 균형

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 다음 달 다카이치 사나에 일본 총리와 그의 고향인 일본 나라현 나라시를 방문해 한일 정상회담을 갖는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌다.

9일 외교소식통에 따르면 이 대통령이 내달 중순께 1박2일 일정으로 방일하는 방안과 관련해 양국 외교 당국이 일정을 조율 중이다.

나라현은 다카이치 총리의 출신 지역이자 지역구로, 이 대통령은 지난 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한일 정상회담 뒤 “셔틀 외교 정신에 따라 (다음에는) 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가자고 (다카이치 총리에게) 말씀드렸다. 본인도 아주 흔쾌히 좋아하셨다”고 밝힌 바 있다.

한일 셔틀외교의 경우 의전이나 격식에 얽매이지 않고, 자주 만나서 소통하는 데 중점을 두고 있기 때문에 양국은 의사가 조율되는대로 이 대통령의 방일과 한일 정상회담을 준비할 것으로 예상된다.

이 대통령이 이번에 일본을 방문하면 취임 후 5번째 한일 정상회담을 갖게 되는 셈이다. 지난 6월 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 이 대통령과 이시바 시게루 전 일본 총리가 처음 만난 후 이 대통령이 8월 일본 도쿄를 방문했고, 이시바 전 총리가 9월 부산을 답방했다. 이후 다카이치 총리가 지난 10월 APEC을 계기로 방한하며 양국 정상은 셔틀 외교 지속 의지를 확인했다.

한일 정상회담이 최종 확정되면 양국은 우호협력관계를 재확인하고 인공지능(AI) 등 미래 분야와 관련한 협력도 논의할 것으로 전망된다. 이 대통령은 지난 5일 손정의 소프트뱅크 회장을 만나 “앞으로 우리가 해야 할 협력 과제 중 하나가 한일 간 AI 분야 협력이 매우 중요하다고 생각한다. 손 회장께서 일종의 가교 역할을 해주셨으면 하는 바람이 있다”고 언급하기도 했다.

애초 일본은 내달 일본에서 한중일 3국 정상회의 의장을 맡아 회의를 개최하고자 했지만, 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입 시사’ 발언으로 중일관계가 급속도로 악화되며 사실상 무산됐다. 중국 측이 한중일 정상회의에 대한 거부 입장을 밝힌 데다 일본산 해산물 수입 중단 등 보복조치에 나서면서 분위기는 더욱 경색되고 있다.

이런 분위기를 고려한 듯 대통령실은 말을 아끼고 있다. 대통령실은 “다카이치 총리와는 APEC 계기 회담 및 주요 20개국(G20) 계기 회동 등을 통해 셔틀외교를 이어나가기로 한 바 있다”면서도 “아직 일정은 정해지지 않았다”고 했다. 중일 갈등이 격화되고 있는 가운데 어느 한쪽의 방문 일정을 공개하는 것에 부담을 느낀 것으로 해석된다.

동시에 이 대통령이 중국을 찾아 시진핑 국가주석과 만나는 방안도 검토되는 것으로 전해졌다. 지난달 APEC 정상회의 계기 한중 정상회담을 발판 삼아 한중관계를 복원하고 일본과 중국 사이의 ‘실용외교’를 추구한다는 균형 전략의 일환으로 분석된다. 다만 중국 방문은 절차가 오래 걸리는 특성상 방일 이후에 이뤄질 가능성이 높아 보인다.