7일 말레이시아 쿠알라룸푸르서 서울 관광 홍보행사 ‘서울마이소울…’에 현지 한류 팬 1000여명 참석 ‘말레이시아 한국 유학생 동문회’로 네트워크 강화 8일 쿠알라룸푸르 시장과 두 도시 간 협력방안 논의

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=손인규 기자] “서울은 전통·예술·기술이 조화롭기로 유명합니다. ‘케데헌(케이팝 데몬 헌터스)’에 나온 낙산공원은 서울의 야경을 즐길 수 있는 매우 로맨틱한 장소죠. 남친이랑 걷고 데이트하기 좋아요.”

동남아시아를 순방 중인 오세훈 서울시장이 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르를 찾아 현지인들에게 매력적인 서울의 관광 콘텐츠를 적극 알렸다.

오 시장은 지난 7일 쿠알라룸푸르 중심가 쇼핑몰 파렌하이트88에서 열린 ‘서울마이소울 인 쿠알라룸푸르’에 참석했다. 이날 행사에는 현지 한류 팬 등 1000여 명이 몰렸다.

말레이시아 현지에 서울관광을 홍보하기 위해 서울시와 서울관광재단이 개최한 이날 행사는 ‘서울 사람처럼 즐기는 휴일’이라는 의미의 ‘서울리데이(Seouliday)’를 타이틀로 서울의 매력을 한자리에서 만나볼 수 있도록 마련됐다.

▷K-뷰티존 ▷K-푸드존 ▷서울 브랜드 포토존을 비롯해 ▷K-타이거즈 태권 퍼포먼스 ▷현지 커버댄스팀 축하 무대 ▷소셜미디어 참여 이벤트 등 서울의 라이프스타일을 반영한 체험형 콘텐츠와 경험을 제공해 현지인의 마음을 사로잡았다.

말레이시아사바대 학생 리쥬안(23) 씨는 “지드래곤을 정말 좋아하는 데다가 서울은 매우 아름다운 도시여서 언젠가 꼭 가보고 싶다”고 말했다.

또 서울시 캐릭터 ‘해치’와 서울 관광 명예 홍보대사인 걸그룹 블랙핑크 멤버 제니의 포토 부스, 농심 협찬으로 진행된 K-스낵 시식과 경품도 조기 소진되는 등 반응이 뜨거웠다.

같은 날 오후 공식 행사에 등장한 오 시장은 ‘서울굿즈 크리스마스트리 점등식’에 참여했다. 남산타워, 동대문디자인플라자(DDP) 등 영화·애니메이션 등 배경지로 인기를 끌고 있는 서울의 매력 명소가 소개되자 현지 관람객들은 크게 환호했다.

동남아시아 문화소비의 관문으로 불리는 말레이시아는 최근 한류 문화 유행과 함께 여행 수요도 급격히 성장하고 있다. 올해 한국을 찾은 말레이시아 관광객 수는 21만5000명(올해 9월 기준)으로 코로나19 이전 대비 80% 수준을 회복했다.

지난해 ‘해외 한류 실태조사(한국국제문화교류진흥원)’에 따르면 말레이시아 국적 응답자의 80% 이상이 한국 대중문화에 호감이 있다고 답했으며, K-콘텐츠 이용 시간은 아시아 지역 평균(주당 3.8시간)보다 많은 주 4.6시간인 것으로 나타났다.

오 시장은 “말레이시아 젊은이들이 한국 문화에 대해 굉장히 관심도 많고 특히 한국 뷰티 제품에 대해 반응이 굉장히 뜨겁다”며 “오늘 가능성을 봤고 여기에서 시작된 한국에 대한 관심이 한국의 다른 제품들로 많이 확산되기를 바란다”고 말했다.

이 행사에 앞서 오 시장은 현지 풀먼 쿠알라룸푸르 시티 센터 호텔에서 말레이시아 한국유학생 동문회인 ‘AGIKO(Alumni Society of Korean Institutional Graduates)’에 참석했다. 국내 대학·대학원에서 학위를 취득한 동문 2900여 명으로 구성된 전문 인재 네트워크인 AGIKO는 2003년 창단 이래 국제개발 협력 등 여러 분야에서 한국과 말레이시아 협력의 가교 역할을 해 왔다.

이들은 한국에서 보낸 시간이 현재 진로를 선택하고 성장하는 데 어떤 도움이 되었는지 경험을 나누고, 서울과 지속적인 소통으로 양국 간 인재 네트워크가 더욱 활발해지길 기대한다고 밝혔다.

서울시는 이번 간담회를 계기로 말레이시아 내 한국 유학 동문과 연결고리를 견고히 다져 앞으로도 다양한 방식으로 동문 커뮤니티와 협력, 글로벌 인적 네트워크를 확장해 나갈 계획이다.

이어 오 시장은 8일 오전 쿠알라룸푸르 시청에서 다툭 파들룬 막 우주드 시장을 만나 우호도시협정(MOU) 체결 이후 교류·협력 방안에 대해 면담했다.

서울시와 쿠알라룸푸르는 지난 7월 우호도시협정을 통해 ▷지속 가능한 도시 발전 ▷스마트시티 정책 ▷인적교류 등 분야에서 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.