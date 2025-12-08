코레일 11일·서울교통공사 12일 총파업 예고 성과급·임금 인상·인력 충원 등 쟁점 여전…관계기관 협업 대응

[헤럴드경제=김용훈 기자] 철도와 지하철 노조가 잇따라 총파업을 예고하면서 정부가 노사관계 긴급 점검에 나섰다. 한국철도공사와 서울교통공사 노조가 각각 총파업 돌입 시점을 못 박으면서 수도권 출퇴근 교통 혼란 우려가 커지고 있다.

고용노동부는 8일 철도·지하철 파업 예고와 관련해 노사관계 현안 점검회의를 열고 한국철도공사와 서울교통공사의 임금·단체협약 교섭 상황과 관할 지방관서의 노사 지도 현황을 점검했다. 한국철도공사 노조는 오는 11일, 서울교통공사 노조는 12일 총파업에 돌입할 예정이다.

노동부는 그간 관할 지방관서를 중심으로 노사 면담을 이어가며 임단협 교섭 경과와 주요 입장, 쟁점 등을 청취하고 노사 조정을 지원해 왔지만, 현재까지도 노사 간 입장 차는 좁혀지지 않고 있다.

한국철도공사 노조는 ▷성과급 지급기준 정상화 ▷고속철도 통합 등을 주요 요구사항으로 제시하고 있다. 사측은 성과급 지급기준 정상화에 대해서는 검토 입장을 밝혔고, 고속철도 통합에 대해서는 취지에 공감한다는 입장이다.

서울교통공사 노조는 ▷임금 인상 ▷인력 충원을 주요 요구로 내걸고 있으나, 사측은 임금 인상률을 3% 이내로 제한하고 인력 충원 역시 경영 효율화가 필요하다는 입장을 유지하고 있다.

이날 회의에서는 총파업 예고일 전후 상황에 대비해 국토교통부, 서울시, 해당 지방노동관서와 협업해 노사가 원만히 임단협을 타결할 수 있는 노사 지도방안을 중점적으로 논의했다.

권창준 노동부 차관은 “철도·지하철은 국민의 출퇴근길을 책임지는 대표적인 대중교통 수단인 만큼 관계기관과 협업해 노사가 대화로 원만히 임단협을 타결할 수 있는 해법을 마련하는 데 최선을 다해달라”고 당부했다.

한편, 노동부는 오는 10일에도 노사협력정책관 주재 실무회의를 열고 철도·지하철을 포함한 주요 현안 사업장과 개정 노조법 관련 쟁점 사업장에 대한 노사관계 상황을 추가로 점검할 계획이다.