UL솔루션즈서 ‘車 사이버보안 국제 표준’ 획득 SDV 시대 시장 선점 및 수주 경쟁력 향상

[헤럴드경제=김현일 기자] LG디스플레이가 업계 최초로 차량용 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이의 사이버 보안 인증을 획득했다고 8일 밝혔다.

LG디스플레이는 글로벌 안전과학 검증기업 UL솔루션즈로부터 ‘자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준(ISO/SAE 21434)’을 획득했다. 해당 표준은 자동차의 개발·생산·공급·폐기 등 전 생애주기에 걸쳐 사이버 공격 위험에 대한 대응 프로세스를 갖췄는지 검증하는 제도다.

LG디스플레이는 디스플레이 개발 단계에서 해킹이 어렵도록 설계하고, 생산 단계에서 회로에 보안 강화 장치를 마련해 인증받았다. 이번 인증으로 차량용 디스플레이 제품·기술 경쟁력은 물론 안정적인 공급 능력과 사용자 안전을 위한 사이버 보안 역량을 인정받은 셈이다.

자동차가 소프트웨어 중심 차량(SDV)으로 전환하는 가운데 유럽에서는 완성차 업체를 대상으로 자동차 보안 인증을 의무화하고, 이를 부품 업계로 확대하고 있다. 특히 차량용 디스플레이는 차량용 소프트웨어와 운전자를 연결해주는 핵심 부품이라는 점에서 보안 인증의 중요성이 더욱 주목받고 있다.

LG디스플레이는 향후 사이버 보안 인증을 충족하는 차량용 OLED 신제품 개발 및 생산 체계를 선제적으로 활용해 자동차 시장에서 차별화된 고객가치를 창출하고, 글로벌 제품 수주 경쟁력을 한층 높여 나갈 계획이다.

권극상 LG디스플레이 오토사업그룹장은 “고객의 요구에 발빠르게 대응하며 차별화된 고객가치를 창출해 차량용 프리미엄 디스플레이 시장 내 선두 위상을 강화하겠다”고 말했다.