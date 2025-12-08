[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 내년 3월 15일까지 4개월간 한파에 취약한 노숙인과 쪽방 주민을 대상으로 ‘겨울철 특별 보호대책’을 추진한다고 8일 밝혔다.

구는 영등포역 인근 쪽방촌, 서울교 하부 등 노숙인과 쪽방 주민이 밀집한 지역을 중점 관리구역으로 지정하고 순찰과 보호 활동을 강화한다.

‘노숙인 거리상담반’을 3교대 24시간 운영, 한파 특보와 기온 급강하 시 응한다. 거리상담반은 관내 주요 거점을 순찰하며 ▷노숙인·쪽방 주민 상담 ▷응급 잠자리 연계▷의료기관 안내▷방한용품 지원 등으로 겨울철 안전사고 예방과 자립 지원을 돕는다.

특히 구는 서울경찰청 기동순찰2대 1팀과 협업해 한파 대응체계를 강화했다. 합동 순찰팀은 지난 11월 3일부터 11월 30일까지 영등포역 일대, 쪽방촌과 한파 취약지를 대상으로 합동 야간 순찰을 진행했다.

쪽방촌 내 ‘요셉의원’ 이전으로 발생한 의료 공백을 최소화하기 위해, 영등포역 6번 출구 인근 영등포 보현희망지원센터에서 노숙인과 쪽방 주민을 대상으로 무료 진료를 운영한다.

구는 한국에너지기술인협회, 한국열관리시공협회와 협력해 지난 11월 24일 쪽방 지역 보일러 75대를 점검ㆍ수리했으며, 한국산업인력공단은 수면양말 400켤레를 쪽방촌 주민에게 전달했다. 구는 내복, 연탄, 김치, 전기장판 등 여러 기관에서 후원받은 생필품도 연계할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “민관 협력 체계를 바탕으로 취약계층을 보호하는 안전망을 구축할 것”이라며 “어느 한 분도 추위 속에서 위험에 놓이지 않도록 세심한 보호와 지원을 이어가겠다”라고 전했다.