타밀나두 주 정부와 손잡아 印 신규 조선소 건설 추진…타밀나두 유력 후보 印 공기업과 항만 크레인 사업 공동 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 7일 인도 남부 타밀나두 주(州) 마두라이에서 타밀나두 주 정부와 ‘신규 조선소 건설에 관한 배타적 업무협약’을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 업무협약에는 촤한내 HD한국조선해양 기획부문장, 스탈린 타밀나두 주 총리 및 라자 주 산업부 장관 등이 참석했다.

인도 정부는 세계 5위 조선·해운 강국으로의 도약을 위해 ‘마리타임 암릿 칼 비전 2047’을 추진하고 있다. 이를 위해 기존 조선소 증설뿐 아니라 신규 조선소 건립을 검토하고 있다. 인도 정부는 신규 조선소 건설 후보지로 타밀나두 등 5개 주를 검토하고 있다.

신규 조선소 건립 후보지 중 한 곳으로 거론되고 있는 타밀나두 주의 투투쿠디 지역은 우리나라 울산과 유사해 최적의 부지로 평가받고 있다. 또 인근 항만 시설에 대규모 투자가 예정돼 있어 향후 사업 확대 가능성도 크다. 타밀나두 주 정부는 신규 조선소 유치를 위해 HD현대를 신규 조선소 건립의 사업 파트너로 최종 낙점했다.

HD현대는 이달 초 인도 남부 도시 벵갈루루에서 인도 국방부 산하 국영기업인 BEML과 ‘크레인 사업협력 확대를 위한 업무협약’도 체결했다. 뱅갈루루에 본사를 둔 BEML은 국방·항공우주 장비, 광산 및 건설 중장비, 철도·지하철 차량 등의 사업을 영위하고 있다. 벵갈루루, 콜라르 등 인도 남부 지역에 다수의 생산 거점을 보유하고 있다.

HD현대는 이번 협약을 통해 BEML과 설계·생산·품질 검증 등 크레인 제작 전 과정에서 협력을 확대, 인도 내 항만 크레인 제조 역량을 단계적으로 확보해 나간다는 방침이다. 향후에는 인도 현지 조선소에 골리앗 크레인과 집 크레인까지 공급하며 사업 영역을 확대해 나갈 계획이다.

이와 관련 HD현대 조선 부문 계열사인 HD현대삼호는 올해 2월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소에 600톤급 골리앗 크레인을 성공적으로 납품한 바 있다. 지난 8월에는 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 두산에너빌리티로부터 HD현대에코비나를 인수하는 등 HD현대는 크레인 사업을 확대하고 있다.

HD현대 관계자는 “인도는 조선산업에 대한 정부의 육성 의지가 강해 성장 가능성이 기대되는 시장”이라며 “인도와의 조선·해양 분야 협력을 지속 확대해 새로운 성장동력으로 삼을 것”이라고 말했다.