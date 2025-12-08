핀란드식 원통 사우나 3개소 추가 설치 550m 유수풀, 편백나무 노천탕 등 운영 캐비 이용하면 당일 에버랜드 무료 입장

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드의 워터파크 캐리비안 베이가 겨울을 맞아 ‘윈터 스파 캐비’로 변신하고 운영을 시작했다.

8일 에버랜드에 따르면 윈터 스파 캐비에는 유수풀, 아쿠아틱센터 등 따뜻한 풀장과 편백나무 노천탕, 핀란드식 사우나 등 스파 체험시설들이 마련됐다.

캐리비안 베이는 에버랜드의 인기 동물 카피바라가 따뜻한 휴양지를 찾아왔다는 스토리에 기반해 워터파크 전역을 ‘카피바라 베이’ 콘셉트로 꾸몄다. 약 260㎡ 규모의 편백나무 노천탕이 자리한 야외 어드벤처 스파에는 카피바라 캐릭터 조형물과 포토스팟이 조성돼 카피바라와 함께 자연 속 온천여행을 즐기는 듯한 분위기를 연출했다.

지난해 처음 도입돼 인기를 끌었던 핀란드식 원통 사우나도 카피바라 테마로 새롭게 꾸몄으며 실외 바데풀 지역에는 원통 사우나 3개소를 확대 설치했다.

카피바라를 테마로 한 신규 굿즈와 겨울 한정 메뉴도 선보인다. 나비오 상품점에서는 온천욕을 즐기는 카피바라 디자인의 인형, 키링, 타월 등 30여종의 특별 굿즈를 만나볼 수 있다. 하버마스터 레스토랑에는 삼진어묵과 협업한 카피바라 어묵바를 열고 따뜻한 먹거리를 제공한다.

겨울 캐리비안 베이의 백미인 유수풀 550m 실내외 전 구간도 운영 중이다. 따뜻한 물 위를 떠다니는 힐링 체험을 할 수 있다. 유수풀 곳곳은 카피바라 캐릭터로 장식했다.

겨울축제가 한창인 에버랜드와 캐리비안 베이를 하루에 모두 이용할 수 있는 투파크(2 Park) 이벤트는 내년 3월 2일까지 진행된다. 투파크 이벤트 기간 캐리비안 베이 이용객은 당일 오후 3시부터 에버랜드를 무료로 입장할 수 있다.