[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 예산결산특별위원회가 2026년도 경북도와 경북교육청 예산안에 대한 종합심사를 마무리했다.

7일 경북도의회에 따르면 예결특위는 지난 1일부터 5일간 진행된 심사에서 경북도지사 제출 예산안 31개 사업에서 39억3378만원, 경북도교육비특별회계 6개 사업에서 3억8182만원을 각각 삭감했다.

손희권 부위원장(포항)은 하자검사 부실 문제를 지적하며 “현장 점검과 이력관리 강화 등 철저한 관리 체계를 확립해야 한다”고 촉구했다.

김대진 위원(안동)은 지역활성화 투자펀드를 통한 대규모 민간투자 성과를 평가하며, PF·SPC 방식 활용 시 인허가 지원과 리스크 관리 등 도의 역할 강화를 주문했다.

박선하 위원(비례)은 ‘국립김천치유의숲’의 차단기·보행로·화장실 등 접근성을 고령자·장애인도 이용 가능한 수준으로 개선할 것을 촉구했다.

배진석 위원(경주)은 “천년미술관의 운영 주체와 포스트 APEC 컨트롤타워를 명확히 해 관광·지역발전 효과를 극대화해야 한다”고 제안했다.

연규식 위원(포항)은 북극항로 다큐 제작, 해양쓰레기 정화, 공항 지원, 도시재생 등 사업의 전반적 재검토를 통해 예산 효율성 제고를 강력히 요구했다.

윤종호 위원(구미)은 기업규제 현장지원단의 낮은 집행률과 형식적 실적을 지적하며 규제 개선의 처리 기한 명시와 민간투자·포스트 APEC 포럼이 실질적 성과로 이어지도록 개선을 요구했다.

이춘우 위원(영천)은 환경연수원의 ‘환경문화 활성화 사업’이 공연 중심에 머물고 있다며 기후위기 대응에 필요한 실천 중심 프로그램으로의 전환을 요구했다.

이충원 위원(의성)은 의성 산불 당시 소방 지휘체계 혼선과 소극적 대응을 문제로 지적하며 소방·산림청의 지휘 시스템을 일원화해 초기 대응력을 높여야 한다고 강조했다.

정근수 위원(구미)은 산불 대응의 핵심 인프라인 임도(林道)가 부족해 진화 차량 진입이 어려웠다며 임도 확충의 시급성을, 조용진 위원(김천)은 ‘포스트 APEC 경주 글로벌 CEO 서밋’을 다보스 포럼 수준의 국제 행사를 목표로 발전시키기 위해 민간·글로벌 네트워크와의 협력 강화 필요성을 강조했다.

허복 위원(구미)은 구미 광평천이 도심 속 쓰레기장 수준으로 방치돼 있다며 수질 개선·정비가 포함된 종합대책 마련 필요성을 지적했다.

황두영 위원(구미)은 버스·청소차 미세먼지 흡착필터 사업과 미세먼지 안심 승강장 설치 사업의 실효성․타당성 검증이 부족하다며 객관적 평가와 도·시군의 철저한 현장 점검을 요구했다.

김대일 위원장(안동)은 심사를 마무리하며 저출생 극복, 지역산업의 첨단화, 포스트 APEC 등 도정 현안과 경북 미래교육의 체계적인 추진을 강조하며 “예산안 심사 과정에서 제시한 정책대안과 다양한 개선의견을 도정 및 교육정책에 충실히 반영하여 도민과 학생이 체감할 수 있는 성과로 이어지길 기대한다”라고 말했다.

한편 경북도의회 예산결산특별위원회에서 의결한 이번 심사 결과는 오는 10일 제359회 제2차 정례회 제3차 본회의에 상정돼 최종 의결될 예정이다.