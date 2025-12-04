남성 1996 레트로 눕시 자켓 등 13종 충전재 혼용률 오기재 사실 드러나

[헤럴드경제=한지숙 기자] 아웃도어 브랜드 노스페이스가 일부 패딩 제품의 충전재 표시에 오리털(덕다운)을 거위털(구스다운)로 잘못 기재해 사과했다. 잘못 기재된 채 이미 팔린 제품에 대해선 전액 환불하기로 했다.

일반적으로 구스다운이 덕다운보다 보온성이 뛰어나 프리미엄 소재로 인식된다.

4일 유통업계에 따르면 노스페이스 운영사인 영원아웃도어는 전날 공지를 올려 “모든 유통채널의 다운 제품 판매 물량 전체에 대한 전수조사에 착수해 현재까지 충전재 혼용률이 오기재된 제품(13개)을 확인해 수정을 완료했다”고 밝혔다.

공개된 충전재 혼용률 오기재 제품은 ▷남성 리마스터 다운 자켓 ▷남성 워터 실드 눕시 자켓 ▷1996 레트로 눕시 베스트 ▷1996 레트로 눕시 자켓 ▷눕시 숏 자켓 ▷노벨티 눕시 다운자켓 ▷1996 눕시 에어 다운 자켓 ▷로프티 다운 자켓 ▷푸피 온 EX 베스트 ▷클라우드 눕시 다운 베스트 ▷아레날 자켓 ▷스카이 다운 베스트 ▷노벨티 눕시 다운 베스트 등 13개 폼목이다.

노스페이스는 “깊은 사과의 말씀을 드린다”면서 “충전재 혼용률 오기재가 발생한 점에 대해 무거운 책임감을 느끼며 특히 제품을 믿고 구매하신 고객에게 큰 실망을 끼친 점을 송구하게 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 “제품 정보가 오기재된 기간에 해당 제품을 구매한 고객에게 문의 번호를 포함한 환불 절차를 순차적으로 개별 안내할 예정”이라고 덧붙였다.

최근 무신사에서 판매된 노스페이스 ‘남성 1996 레트로 눕시 자켓’ 패딩 충전재가 ‘거위’로 오기재된 채 판매됐던 사실이 한 고객의 문의를 통해 드러났다. 해당 상품은 판매 페이지에 ‘우모(거위) 솜털 80%, 깃털 20%’로 표기돼 있었지만 실제로는 리사이클(재활용) 다운이 사용된 제품이었다.

무신사는 자사 홈페이지 공지를 통해 “12월 2일부터 3일까지 노스페이스 전 제품에 대한 검수 및 소명 절차를 진행했고, ‘남성 1996 레트로 눕시 자켓(블랙)’ 외에 13개 스타일(28SKU)의 상세 페이지에 혼용률 정보가 오기재된 것을 확인했다”고 밝혔다.

무신사는 “노스페이스가 새 시즌 제품을 발매한 이후 외주 판매 대행사가 정보를 업데이트하면서 기존 충전재 정보를 정확히 수정하지 않았다”고 해명했다.

판매 대행사인 노스페이스 측에는 벌점 50점(누적 100점)을 부과했다.

이후 유튜브와 온라인 커뮤니티 등에선 “다른 노스페이스 제품도 혼용률이 오기재됐다”는 의혹이 일었다. 현재 노스페이스 각 상품 페이지에는 고객들의 문의가 이어지고 있다.

노스페이스는 무신사 내 브랜드 랭킹(주간 기준)에서 무신사 자체 브랜드인 ‘무신사 스탠다드’에 이어 2위를 차지하고 있는 인기 아웃도어 브랜드다.