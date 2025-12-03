정청래 “한국을 지켜낸 역사적인 날” 문재인 “강한 민주주의 향해 나아가야” 장동혁 “보수 새롭게 설계” 사과 거부 국민의힘 초·재선 의원들은 사과 표명

[헤럴드경제=정석준·주소현·김해솔 기자] 12·3 비상계엄 사태 1년인 3일 더불어민주당은 국민께 존경과 감사를 표명한 반면 국민의힘은 사과 여부를 두고 엇갈린 의견을 분출하는 모습을 보였다.

정청래 민주당 대표는 이날 국회 본청 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 “12·3은 국민이 또 한번 대한민국을 지켜낸 역사적인 날”이라며 “민주주의의 적을 민주주의로 물리쳤다”고 평가했다.

정 대표는 “국민의 뜨거운 함성으로 내란외환 수괴 윤석열을 탄핵시키고 시대를 밝히는 빛의 혁명을 통해 이재명 정부를 탄생시켰지만 12·3 내란은 아직도 여전히 현재진행형”이라며 추경호 국민의힘 의원의 영장 기각을 비판하고 2차 종합특검의 필요성을 강조했다.

김병기 민주당 원내대표도 “국회가 이 의미를 역사에 새겨야 한다. 국가가 빛의 혁명을 책임있게 기록하고 기념하는 체계를 만들겠다”며 “의원총회에서 빛의 혁명을 민주화운동으로 공식화하고 12·3 민주화운동기념일을 당론으로 채택했다”고 밝혔다.

문재인 전 대통령도 페이스북을 통해 “지난 1년은 흔들린 민주주의를 바로세우는 과정”이라면서도 “한시도 경각심을 놓지 말아야 한다. 우리 사회를 큰 충격과 분노에 빠뜨렸던 내란세력은 아직도 반성과 사죄가 없다”고 밝혔다.

문 전 대통령은 이어 “혐오와 증오, 적대와 분열을 부추기는 극단의 정치가 여전히 우리 민주주의를 위협하고 있다”며 “1년 전 그날의 교훈을 잊지 말고 ‘아무도 흔들 수 없는 강한 민주주의’를 향해 힘차게 나아가자”고 강조했다.

추미애 법사위원장은 “성역없는 수사로 한 점 의혹 없이 진실을 밝혀야 한다”면서 “저부터 12·3 내란의 실체를 끝까지 파헤치고 헌정질서를 지켜내기 위해 온 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표는 이날 국회 본관 로텐더홀에서 열린 최고위원회의 겸 의원총회 연석회의에서 “지치지도 머뭇거리지도 않겠다”며 “내년 지방선거에서, 2028년 총선에서 차례차례 국민의힘을 격퇴하겠다”고 말했다.

반면 국민의힘 측은 계엄에 대한 입장을 두고 초·재선과 당 지도부간 입장 차이를 드러냈다.

장동혁 국민의힘 대표는 페이스북에서 추 의원 영장 기각을 언급하며 “2024년 12월 3일부터 시작된 내란몰이가 2025년 12월 3일 막을 내렸다”고 말했다. 계엄 1년을 맞아 지도부의 공식적인 반성과 사과 입장 표명이 필요하다는 당내 일각의 요구를 사실상 거부한 것으로 풀이된다.

장 대표는 계속해서 “(민주당이) 더 강력한 독재를 위해 사법부를 장악하고, 자유민주주의를 짓밟는 반헌법적 악법들을 강행할 것”이라며 “보수정치를 새롭게 설계하겠다”고 말했다.

다만 재선 의원 중심의 공부모임 ‘대안과 책임’ 구성원들은 계엄 사과와 윤 전 대통령과의 단절을 담은 사과문을 발표했다.

‘비상계엄 1년, 성찰과 반성 그리고 뼈를 깎는 혁신으로 거듭나겠다’는 제목의 입장문에는 12·3 비상계엄에 대한 반성과 사죄, 윤 전 대통령과의 절연, 당내 혁신 약속 등의 내용을 담았다.

김대식 국민의힘 의원은 이날 페이스북을 통해 “국민의힘 국회의원으로서 이 일에 대해 어떤 변명도, 어떤 단어도 그 책임을 가릴 수 없음을 분명히 말씀드린다”면서 “민주주의가 흔들리는 모습을 지켜보며 겪으셨던 두려움과 분노를 생각하면 고개를 들기 어렵다”고 말했다.

정성국 국민의힘 의원도 “비상계엄 해제 표결에 직접 참여했던 국민의힘 의원으로서 진심으로 사과드린다”며 “다시 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 진정한 반성과 쇄신, 과거와의 절연, 그리고 미래비전이 필요하다”고 밝혔다.

이런 가운데 이준석 개혁신당 대표는 “윤 전 대통령이 정치를 거추장스럽게 여기며 일방적인 판단을 내릴 때, 초기에 제어하지 못하고 오히려 빌붙으려 했던 이들이 결국 괴물을 만들었다”면서 “보수진영이 뼛속 깊이 새겨야 할 교훈이 있지만 이 교훈은 보수진영만의 것이 아니다”고 밝혔다.

아울러 우원식 국회의장은 이날 MBC 라디오에 출연해 “(12월 3일은) 보통의 날이 아니다. 계엄군이 그야말로 확 밀고 들어왔는데 국민과 함께 국회가 계엄을 해제했다”며 민주화운동기념일 지정에 대해 “필요한 일”이라고 밝혔다.