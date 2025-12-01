[헤럴드경제=함영훈 기자] 코레일관광개발이 농림축산식품부·안동시·한식진흥원과 함께 추진한 ‘K-미식 전통주 벨트 팝업열차’가 지난 29일 성황리에 운영됐다고 1일 밝혔다.

지난 9월 6일 첫 선을 보인 ‘K-미식 전통주 벨트 팝업열차’는 전통주와 안동 지역 관광자원을 결합한 특별 기획상품으로, 전 회차가 조기 마감되며 높은 관심을 이끌어냈다.

‘K-미식 전통주 벨트 팝업열차’는 첫 운행 이후 여행객들의 높은 호응을 얻어 추가 편성 요청이 이어졌다. 이에 코레일관광개발은 11월 29일 단일 회차를 추가 편성해 운영했고, 오픈 하루 만에 모든 코스의 예약이 마감되며 전통주 기반 미식관광의 잠재력을 확인했다.

‘K-미식 전통주 벨트 팝업열차’는 안동시와 협력해 지역 전통주 산업과 관광지를 연계한 체험형 콘텐츠를 기차여행에 접목한 것이 특징이다. 기차 내 전통주 시음 프로그램을 비롯해, 안동 지역 양조장을 중심으로 구성된 총 6개 체험 코스가 운영돼 여행객들에게 기존 관광열차와 차별화된 다이닝형 프로그램을 선사했다.

특히 지난 10월 정식 출시한 프리미엄 미식 여행상품 ‘안동 더 다이닝(1박 2일)’도 전 회차가 매진되는 등 K-미식벨트와 미식관광의 대중적인 시장성을 증명했다. 체류형 미식관광 프로그램으로 구성된 ‘안동 더 다이닝’은 지역 전통주·음식·문화 체험을 결합한 고급 여행상품으로, 여행객 만족도가 매우 높게 나타났다.

코레일관광개발 관계자는 “이번 ‘팝업열차’(당일 여행상품)와 ‘안동 더 다이닝’(1박 2일 여행상품)을 통해 전통주를 기반으로 한 스토리와 지역 관광지를 연계한 구성이 소비자들에게 높은 평가를 받았다며, 지역 고유의 미식·문화 자원을 체험형 여행상품으로 확장한 점이 지역관광 활성화에도 긍정적인 효과를 보였다”고 설명했다.

이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 “전통주와 관광을 결합한 이번 K-미식 전통주 벨트 팝업열차는 전 회차가 조기 매진될 정도로 반응이 매우 뜨거웠으며, 지역경제 활성화와 K-미식 관광 확산에 기여하는 의미 있는 성과였다”며 “앞으로도 지역과 상생하는 고품격 관광콘텐츠를 지속 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 ‘K-미식 전통주 벨트 팝업열차’는 농림축산식품부와 안동시의 지원으로 운영되었으며, K-미식벨트 안동권역 미식관광 활성화의 계기가 될 것으로 기대된다.