“채해병 특검 마무리…구명로비 의혹 오리무중” “조희대 사법부가 번번이 영장기각으로 가로막아” “김건희 특검, 비리 워낙 많아 물리적 시간 부족” “내란 특검, 노상원 수첩-외환 유치 수사 미진”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 1일 “3대 특검(내란·김건희·해병)의 미진한 부분을 한 군데에 몰아서 공정하고 객관적으로 진실을 밝히기 위한 2차 종합 특검을 검토해야 할 시점”이라고 강조했다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “채해병 특검이 수사 기간 150일간 윤석열 임성근 등 33명을 기소하고 마무리했다”라며 “2차 종합 특검을 검토할 시점”이라고 운을 뗐다.

정 대표는 “박정훈 대령의 억울함이 밝혀진 것은 다행스러운 일이고, 윤석열의 격노설과 수사외압의 실체가 어느 정도 드러난 것은 특검의 성과다. 특검 관계자 여러분들 수고 많았다”면서도 “그러나 정작 임성근 전 사단장에 대한 구명로비 의혹은 아직도 오리무중”이라고 지적했다.

정 대표는 “윤석열 당시 대통령에게는 수많은 장성 중 하나인 투스타에 불과한 눈에 보이지도 않았을 임성근을 왜 그토록 구해주려 했을까”라며 “구명로비 의혹에 대한 실체는 덮여있다”고 말했다.

그는 “특검은 이 실체를 밝히려 노력했지만, 번번이 그 길목을 가로막는 법원의 구속영장 기각으로 구명로비의 진실의 문은 열 수 없었다. 조희대 사법부가 문제였다”며 “채해병 특검이 신청한 구속영장 10건 중 임성근을 제외한 9건을 모두 기각해 버림으로써 90% 영장 기각률을 기록했다”고 언급했다.

이어 “구명로비 의혹의 90%를 법원이 가로막은 꼴”이라며 “채해병 순직 사건의 핵심은 왜 채해병 사망 사건의 실체를 덮고 구명로비, 수사와압까지 해야만 했느냐다. 이 부분을 못 밝히는 것은 결국 법원의 영장 기각 때문”이라고 비판했다.

정 대표는 “법원의 영장 기각은 채해병 특검에서만 있었던 것은 아니다”라며 “내란 특검이나 김건희 특검에서 신청한 주요 핵심 피의자 구속영장이 연거푸 기각되면서 수사에 막대한 차질을 빚었다. 이쯤 되니 조희대 사법부가 채해병 순직사건 실체도 가로막고, 내란 청산도 가로막고, 김건희 부정·비리 사건의 실체도 가로막는 것 아니냐는 국민적 분노를 자아내는 것”이라고 목소리를 높였다.

그는 “내란 특검은 많은 성과를 냈으나, 법원 스스로 박성재 전 법무부 장관의 영장을 두 번씩 기각하면서 내란의 실체를 가로막는 장애물이 됐다”며 “박성재 구속영장을 막은 것이 혹시 조희대 사법부로 향하는 사건 실체를 막고자 하는 것이 아니었는지 국민들은 의심하고 있을 것”이라고 주장했다.

아울러 “내란 특검은 노상원 수첩에 대한 수사, 외환 유치에 대한 수사는 너무도 미진하고, 이와 관련해 유추해 볼 수 있는 내란은 누구로부터 시작되었는가, 노상원 수첩에 수많은 수거 대상은 누구에 의해 작성됐는가 하는 내란의 최초 발화자, 기획자가 아직도 밝혀지지 않고 있다”며 “김건희 특검은 더더욱 문제다. 김건희는 워낙 비리 사건이 많아서 물리적으로도 시간이 부족했다”고 지적했다.

정 대표는 “채해병 특검은 구명 로비 의혹을 못 밝히고 끝났고, 내란 특검은 2주 후, 김건희 특검도 이달 안에 종료된다”며 “3대 특검이 마무리하지 못한 사건은 국가수사본부에 이첩될 예정인데, 그럼 이재명 정부의 수사기관에 대한 공정성 시비를 문제 삼으며 국민의힘이 계속 흔들어댈 것”이라고 말했다.

그러면서 “그러니 3대 특검의 미진한 부분은 한 군데에서 몰아서 공정하고 객관적으로 진실을 밝히기 위한 2차 종합 특검을 검토해야 할 시점”이라며 “2차 종합 특검에 대한 국민적 요구가 높아지고 있음을 무겁게 생각한다”고 거듭 강조했다.

정 대표는 “이대로 끝낼 수는 없다. 이대로 끝내지 않겠다”며 “채해병 순직사건의 구명로비 의혹, 12·3 비상계엄 내란 실제 기획자의 실체, 그리고 김건희 비리를 끝까지 파헤쳐야 한다”고 했다.