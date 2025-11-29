1400억원 규모 투자 승인

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더(SM엔터테인먼트 설립자)가 공동 의사회 의장으로 있는 ‘블루밍 스카이’가 베트남 엔터테인먼트 복합 단지 조성 사업에 참여한다.

29일 A2O엔터테인먼트에 따르면 베트남 잘라이성 지도부는 지난 28일(현지시간) 공식 업무 회의에서 잘라이성 캇띠엔 지역 문화·체육·레저 복합 단지 프로젝트 추진을 공식화하고 프로젝트를 수행할 합자회사로 블루밍 스카이를 선정했다.

블루밍 스카이는 이수만이 공동 이사회 의장으로 참여하고 있는 유한회사다. 블루밍 스카이는 잘라이성으로부터 약 2조5000억동(한화 약 1400억원) 규모 투자를 승인받았다.

이날 회의에 참석한 이수만은 복합 단지에 종합 엔터테인먼트·음악 페스티벌 생태계를 구축하겠다는 계획을 발표했다. 음악 축제 ‘A2O 댄스 앤드 뮤직 페스티벌’(A20 Dance And Music Festival·ADAM Festival)을 진행한다는 계획도 언급했다.

이수만은 최근 태풍과 홍수 피해를 본 잘라이성 주민들을 위한 성금 20억동(1억1000만원)도 전달했다.