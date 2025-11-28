스타벅스 이어 OTT와 실질 혜택 결합 상품

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니+에 메가MGC커피 및 다양한 실생활 쿠폰 혜택을 결합한 새로운 구독 팩 2종을 출시했다고 28일 밝혔다.

해당 구독 팩은 ▷디즈니플러스+메가MGC커피 ▷디즈니+ 생활구독팩 등 2종이다. KT 구독은 만 19세 이상 KT 5G·LTE 모바일 고객이면 누구나 KT닷컴과 마이케이티 앱을 통해 간편하게 신청할 수 있다.

세부적으로 디즈니플러스+메가MGC커피 구독 팩은 디즈니+ 콘텐츠 이용과 함께 메가MGC커피 아메리카노(HOT) 3잔을 매달 기프티쇼 형식으로 제공한다. 디즈니+ 생활구독 팩은 고객이 선택한 라이프스타일 쿠폰을 매월 제공하는 상품이다. GS25·다이소·올리브영 4000원권·카카오 이모티콘 플러스 중 한 가지를 선택할 수 있다.

KT는 지난해 출시된 ‘디즈니플러스+스타벅스’ 구독 팩에 이어, OTT와 실생활 혜택을 결합한 구독 상품 라인업을 확대했다. 이번 상품은 디즈니+ 이용 가격 수준에 커피 3잔 또는 생활쿠폰을 추가 제공하는 게 특징이다.

아울러 KT는 구독 팩 출시를 기념해 오는 다음 달 31일까지 가입 고객을 대상으로 할인 프로모션을 진행한다. 이를 통해 디즈니플러스 스탠다드+메가MGC커피 또는 디즈니+ 스탠다드 생활구독 팩 상품을 내년 6월30일까지 9900원에 제공한다.

또 KT닷컴에서는 다음 달 14일까지 구독 팩 가입 및 디즈니+ 계정 등록을 완료한 고객을 대상으로 영화 ‘아바타: 불의 재’ 예매권을 선착순으로 증정한다. 해당 이벤트는 한정 수량 조기 소진 시 종료된다.

김영걸 KT 서비스Product본부장은 “KT 구독 디즈니+ 구독 팩은 콘텐츠 감상에서 일상 혜택까지 연결되는 구독 경험”이라며 “앞으로도 다양한 제휴와 조합을 통해 일상을 편리하게 만들어 주는 구독 서비스를 계속해서 선보이겠다”고 말했다.