진학사 이공계 상위권 정시 데이터 분석 결과 반도체공학과 모의지원자 수 50.8% 증가 컴퓨터·SW 계열 학과 지원자 수 20% 감소 진학사 “산업 전망에 대한 선호 방향 변화 탓”

[헤럴드경제=김용재 기자] 올해 정시에서 이공계 최상위권 수험생들이 컴퓨터·소프트웨어(SW) 계열 학과보다 반도체공학과를 선호한다는 분석 결과가 나왔다. 인공지능(AI) 열풍으로 인한 산업 선호 변화가 그대로 대학 입시에 반영된 것으로 풀이된다.

진학사는 26일 반도체공학(계약학과)을 운영하는 5개 대학(고려대·서강대·성균관대·연세대·한양대)의 모의지원 데이터 분석 결과를 발표했다.

분석 결과 2026학년도 5개 대학 반도체공학(계약학과)의 모집인원은 73명에서 70명으로 3명이 감소했으나 모의지원 수는 1646건에서 2482건으로 50.8% 증가했다.

모의지원 건수를 모집인원으로 나눈 경쟁률도 22.55대 1에서 35.46대 1로 57.3% 상승했다. 이는 자연계 전체(33.0% 상승) 증가율보다 높은 수준을 기록했다 .

반면 5개 대학의 컴퓨터·SW 계열은 모의지원 수가 1899건에서 1508건으로 20.6% 감소했다. 모집인원은 212명에서 222명으로 소폭 증가했고 자연계 전체 모의지원이 35% 이상 증가한 점까지 고려하면 상당한 하락 폭을 보여준 것이다.

최근 IT 업계의 채용 축소와 생성형 AI 도입 확산 등 개발 직무 수요가 재편된 상황이 입시에도 영향을 미친 것으로 해석된다. 앞서 올해 수시모집에서도 반도체 계약학과 경쟁률이 컴퓨터·SW 계열보다 높았다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은“이번 모의지원 결과는 이공계 최상위권 학과의 선호 방향이 어떻게 변하고 있는지를 보여준다”며 “반도체 계약학과의 상승은 산업 전망에 대한 기대감이 반영된 것이고 컴퓨터·SW 계열의 하락은 미래 불확실성이 영향을 준 것으로 보인다”고 말했다.