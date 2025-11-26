IoT 관제·안전인증 확대…공작기계 사고 예방 협력 강화 김현중 “안전한 기계 확산해 노동자 생명 지키겠다”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 공작기계로 인한 산업재해가 꾸준히 증가하는 가운데 한국산업안전보건공단(공단)과 한국공작기계산업협회(협회)가 안전 인프라 구축을 위한 공동대응에 나선다.

공장 현장에 공급되는 공작기계에 IoT 기반 관제시스템을 적용하고, 안전인증·사고사례 보급 등을 확대해 공작기계 사고를 선제적으로 차단하겠다는 취지다.

공단은 26일 경기도 광명시 협회 본사에서 ‘공작기계 안전생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 공단 김현중 이사장, 협회 계명재 회장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

공작기계는 금속 절삭·가공 등 제조업 전반의 기초 공정에 쓰이는 핵심 설비로 ‘기계의 어머니’로 불린다. 최근 IT·네트워크 기반 융·복합 공작기계로 고도화되고 있지만, 현장 사고는 오히려 늘어 문제로 지적돼 왔다. 지난 6월 경남 창원에서도 공작기계 사고로 노동자가 숨지는 중대재해가 발생했다.

이번 협약에서 양 기관은 산업재해 예방을 위한 안전 생태계를 구축하기로 합의했다.

주요 협력 내용은 ▷공작기계 안전장치 정상 유지·고장신호를 실시간 확인하는 스마트 관제시스템 보급 ▷KCs·S마크 등 안전인증 제품 도입을 위한 재정지원 ▷사고사례 및 자율예방점검표(QR코드) 제공 ▷안전기술 발전 분과위원회 운영 ▷전시회 안전홍보관 공동 운영 등이다.

특히 공단은 중소기업 재정지원사업과 연계해 지능형 사물인터넷(IoT) 기반 관제시스템 보급을 적극 확대할 계획이다. 이를 통해 공작기계의 안전장치 사용 여부, 위치정보, 고장 신호 등을 상시 모니터링해 현장의 안전조치를 실질적으로 강화한다는 구상이다.

김현중 공단 이사장은 “협회와 함께 공작기계의 안전성을 확보해 노동자의 생명을 지키고 산업현장에서 안전한 공작기계 사용이 확산되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.