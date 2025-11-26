[헤럴드경제=양대근 기자] 아우디 코리아(사장 스티브 클로티)가 폭스바겐그룹 우리재단과 함께, 이달 말 진행되는 자동차 해킹 및 방어 경진대회 ‘오토핵 2025’의 결선 과제 수행 차량으로 아우디 A7을 지원한다고 26일 밝혔다.

이번 차량 지원은 폭스바겐그룹코리아와 산하 네 개 브랜드, 그리고 폭스바겐그룹 우리재단이 함께 추진하는 모빌리티 소프트웨어 인재 양성을 위한 교육 사회공헌 이니셔티브 ‘위: 런(WE: Learn)’의 일환이다. 차세대 보안 전문가들이 고도화된 실습 플랫폼을 이용해 미래 모빌리티 보안 기술을 연구하고 검증할 수 있는 기회를 제공하는 데 의미가 있다.

‘오토핵’은 국내 유일의 자동차 해킹/방어 경진대회다. 올해로 2회째를 맞은 이번 대회에는 전국 27개 대학이 참여, ‘CTF(Capture The Flag)’라 불리는 실전형 모의해킹(화이트해킹) 방식의 치열한 예선전을 펼쳤다. 이 가운데 15개 대학 총 10개팀 40명의 최종 진출자들이 가려져 11월 26일부터 28일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 결선전을 치른다.

아우디 A7은 결선 대회의 핵심 과제 수행 차량(테스트베드)으로 사용된다. 학생들은 실제 차량 환경에서 고도화된 실무 과제를 수행하며, 이론적 지식을 적용해 보안 취약점을 진단하고 대응 전략을 수립한다. 나아가 방어 시스템을 직접 개발함으로써 미래 모빌리티 산업에 필수적인 핵심 실무 역량을 입증하게 된다.

틸 셰어(Till Scheer) 폭스바겐그룹 우리재단 이사장은 “국내 유일의 자동차 보안 경진대회에 아우디 A7을 핵심 테스트베드로 지원하게 된 것은 매우 의미가 있는 일”이라며, “자동차 사이버보안의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있는 지금, 앞으로도 그룹과 브랜드, 재단이 협력해 학생들이 이론을 넘어선 실전형 모빌리티 소프트웨어 전문가로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 것”이라고 말했다.

아우디 A7은 스포티한 쿠페형 실루엣과 프리미엄 세단의 안락함을 결합한 모델로, 진보적인 디자인과 첨단 기술이 조화를 이룬 것이 특징이다. 넓고 유려한 라인으로 완성된 외관은 높은 감성 품질을 보여주며, 효율성과 퍼포먼스를 균형 있게 갖춘 파워트레인을 기반으로 역동적인 주행 감각을 제공해, 일상부터 장거리 여행까지 모든 주행 환경에서 우수한 드라이빙 경험을 선사하는 모델이다.