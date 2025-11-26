[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 풍납시장 간판·차양막(어닝) 개선사업을 완료했다고 밝혔다. 2024년부터 진행해온 풍납동 정주환경 개선사업의 일환이다.

140여 개 점포를 대상으로 개별 상담을 진행해 간판과 차양막 디자인을 변경했다. 간판은 기본 프레임과 조명을 동일 적용하고,차양막은 구간별로 색상을 나누어 선택하도록 했다.

또, 풍납시장 입구 지주 간판 조형물도 새롭게 변신했다. 조형물은 기존 단순한 입간판 형태에서 벗어나 풍납토성과 조화를 이루는 육각기둥 디자인으로 설치했다. 또, 풍납토성 문화유산 수막새 무늬를 지주 간판에 새겨넣어 특색있는 시장 분위기를 연출했다.

아울러, 구는 관내 전통시장 활성화를 위한 다양한 사업을 추진 중이다. 풍납시장 이외에도 새마을시장에 지하 비상소화장치함을 설치하고, 아케이드 누수 보수공사를 추진했다.

서강석 송파구청장은 “이번 개선사업으로 문화유산 보호구역에 묶여 상권이 위축되었던 풍납시장이 본연의 활기를 되찾기를 바란다”며, “앞으로도 전통시장이 더욱 발전할 수 있도록 지역 상권 활성화에 기여하고 상인과 주민 삶의 질을 높일 다양한 사업을 꾸준히 펼쳐 나가겠다”고 전했다.