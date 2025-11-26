플랫폼·특고·프리랜서·5인 미만 노동자까지 포상 문턱 낮춰…훈장·포장 등 상위 포상 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] ‘근로자의 날’이 ‘노동절’로 바뀌면서 내년부터 ‘근로자의 날 정부포상’도 ‘노동절 정부포상’으로 바뀐다.

고용노동부는 26일부터 한 달간 ‘2026년 노동절 정부포상’ 후보 접수를 시작하며, 플랫폼·특수형태근로종사자·프리랜서·영세사업장 노동자 등 그간 포상에서 소외돼 온 숨은 노동 유공자까지 폭넓게 발굴하기로 했다.

노동부는 “2026년도 노동절 정부포상 계획을 공고하고 이날부터 12월 26일까지 추천을 받는다”고 밝혔다. 노동절 명칭을 공식 정부포상 명칭으로 사용하는 것은 1964년 제정 이후 62년 만이다.

노동절 정부포상은 1975년부터 매년 시행되어 올해까지 1만7817명이 수상했다. 하지만 플랫폼 노동자, 특고·프리랜서, 5인 미만 사업장 종사자 등은 포상 사각지대에 머물렀다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 올해부터는 포상 체계를 전면 재정비해 청년·여성·장애인, 소규모 영세사업장 종사자, 플랫폼·특고 노동자, 프리랜서 등을 적극 발굴 대상에 포함시킨다. 특히 “어려운 환경에서도 묵묵히 현장을 지키는 모든 노동자에게 포상의 기회를 확대한다”는 점을 정책 방향으로 제시했다.

훈격도 대폭 상향된다. 노동부는 관계부처 협의를 거쳐 훈장·포장·대통령표창 등 상위 포상 비율을 늘리는 방안을 추진한다. 포상 규모안에 따르면 훈장 18점, 포장 18점, 대통령표창 55점, 국무총리표창 59점, 장관표창 60점 등으로 상위 포상 비중이 커진다.

포상 추천은 사업장 소재지 관할 지방노동관서에 추천서를 제출하면 된다. ‘고용노동부 누리집’ 공고문을 통해 서류 양식과 제출 요건을 확인할 수 있다. 접수 후에는 결격사유 조회 및 공개검증, 공적 심사를 거쳐 최종 수상자를 결정하고, 2026년 노동절 기념식에서 포상이 수여된다.

노동부 관계자는 “노동절 정부포상은 모든 노동의 가치가 존중받는 사회로 나아가는 상징적 출발점”이라며 “그동안 포상에서 소외됐던 숨은 유공자들이 대거 발굴될 수 있도록 적극적인 추천을 부탁드린다”고 말했다.