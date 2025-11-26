[헤럴드경제=김주리 기자] 이탈리아의 한 남성이 세상을 떠난 어머니로 변장해 수년간 연금을 받아 챙기다 덜미가 잡혔다.

24일(현지시간) 영국 데일리메일 보도에 따르면, 전직 간호사인 56세 A씨는 3년 전 숨진 어머니(당시 82세)의 사망신고를 하지 않았다. A씨는 모친이 사망하자 시신을 침대 시트와 침낭에 싸서 집 안에 숨긴 후 사망 신고를 하지 않은 채 어머니 몫 연금을 받아오다 적발됐다.

그러던 중 이달 초 어머니의 신분증 유효 기간이 만료되자 A씨는 머리를 자르고 화장을 하고, 진주 목걸이를 착용하는 등 사망한 모친의 생전 모습과 최대한 비슷하게 변장해 신분증을 갱신하러 정부 청사에 방문했다.

하지만 청사 직원은 당시 A씨의 모습을 수상하게 여겼고 직원의 신고로 A씨의 행각이 발각됐다.

보르고 비르질리오 시장인 프란체스코 아포르티는 “그는 긴 치마에 립스틱을 바르고 목걸이와 오래된 귀걸이를 착용하고 청사에 방문했다”고 설명했다.

이어 “하지만 가까이서 보면 목이 너무 두껍고 주름도 어색해서 85세 여성의 피부로 보기 어려웠다”고 덧붙였습니다.

이후 경찰은 A씨의 집을 수색했고, 미라 상태의 시신을 발견했다.

시신은 부검을 위해 현지 병원으로 옮겨졌다.

A씨는 현재 불법적인 시신 은닉과 사기 혐의로 조사를 받고 있다.

현지 언론에 따르면, A씨는 어머니의 연금과 세 채의 주택에서 나오는 수입을 합쳐 연간 약 5만3000유로(약 9000만원)를 챙겼다.