국내 전기차 연간 보급대수 30만대 돌파 목전 올해 수입 전기차 비중 사상 첫 30% 돌파 유력 대중화 모델 이어 고성능 럭셔리 모델 신차 출시 활발 업계 “고급 전기차 시장 경쟁도 갈수록 치열해질 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 전기차 시장이 뚜렷한 성장세를 이어가는 가운데 ‘가격 경쟁력’을 앞세웠던 국내외 전기차 업체들이 앞다퉈 기술력을 집약한 고성능 럭셔리 모델을 선보이며 고가 전기차 시장 선점에 박차를 가하고 있다.

특히, 테슬라를 제외하고 포르쉐와 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디 등 유럽 프리미엄 브랜드가 준중형·중형급 모델을 통해 시장 성장세를 주도한 만큼 중·대형급 라인업을 확대해 기존 내연기관 수요를 전기차 시장으로 끌어모으겠다는 전략으로 풀이된다.

가장 최근 고성능 럭셔리 전기차 시장에 도전장을 내민 곳은 올해로 출범 10주년을 맞은 국산 럭셔리카 브랜드 제네시스다. 25일 완성차 업계에 따르면 제네시스는 지난 20일(현지시간) 프랑스 남부 르 카스텔레 지역 폴 리카르 서킷에서 ‘마그마 월드 프리미어’ 행사를 열고, 브랜드 첫 고성능 모델 GV60 마그마를 최초로 공개했다.

GV60 마그마는 지난해 제네시스가 고성능 영역 진출을 공식화하며 선보인 ‘GV60 마그마 콘셉트’를 기반으로 개발된 첫 양산형 모델이다. 최고 출력 448㎾(609 마력), 최대 토크 790Nm, 제로이백(0-200㎞/h) 10.9초, 최고 속도 264㎞/h로 제네시스 양산 전동화 모델 가운데 가장 강력한 동력성능을 갖췄다.

GV60 마그마의 판매가격은 아직 공개되지 않았지만, 제네시스는 고객들의 눈높이를 고려해 합리적인 방향으로 책정하겠다는 구상이다. 송민규 제네시스사업본부장(부사장)은 이번 월드 프리미어 행사에서 “브랜드 가치를 높이고, 그 가치를 인정받는 정도의 가격을 산정할 계획이며 성능을 검증할 수 있는 테스트 드라이브 행사도 늘릴 것”이라고 밝혔다.

독일을 대표하는 럭셔리 브랜드 포르쉐는 마칸 EV에 이어 두 번째 순수 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 카이엔 일렉트릭을 선보였다. 내년 하반기 출시 예정인 카이엔 일렉트릭은 지난 2002년 9월 출시 이후 글로벌 시장에서 흥행 잭팟을 터뜨린 포르쉐 대표 볼륨 모델 카이엔의 첫 전기차 버전이라는 상징성만으로도 출시 전부터 관심이 쏠렸다.

동력 성능을 살펴보면, 카이엔 일렉트릭은 408마력(런치 컨트롤 시 442마력)과 85㎏∙m의 토크를 발휘, 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 4.8초, 최고속도는 시속 230㎞다.

터보 모델은 런치 컨트롤 시 최고출력 1156마력, 최대토크는 153㎏∙m에 달한다. 정지상태에서 100㎞/h까지 가속하는 데 2.5초, 200㎞/h까지는 7.4초가 소요되며, 최고속도는 260㎞/h다.

카이엔 일렉트릭에는 새롭게 개발된 113㎾h 고전압 배터리가 장착, 일반 모델은 최대 642㎞(WLTP 기준), 터보 모델은 최대 623㎞ 주행이 가능하다.

배터리 충전 상태 10%에서 80%까지 충전하는데 16분이 채 걸리지 않으며, 단 10분 충전만으로 카이엔은 325㎞, 카이엔 터보는 315㎞의 주행 가능 거리를 확보할 수 있다. 특히, 포르쉐 최초로 무선 충전을 옵션으로 지원한다. 최대 11㎾로 충전 가능한 충전 시스템은 차량을 플로어 플레이트 위에 주차하기만 하면 자동으로 충전할 수 있다.

내년 상반기 국내 출시 예정인 카이엔 일렉트릭 모델의 판매 가격은 카이엔 일렉트릭 1억4230만원, 카이엔 터보 일렉트릭은 1억8960만원부터다.

미국을 대표하는 프리미엄 완성차 브랜드 캐딜락도 브랜드를 상징하는 풀사이즈 SUV 에스컬레이드의 첫 전기차 버전 에스컬레이드 IQ를 출시, 지난 20일부터 판매에 돌입했다.

에스컬레이드는 1998년 1세대 모델 출시 이후 지금까지 글로벌 시장에서 100만대 이상 판매된 대표 모델로, 이번 전기차 버전은 기존 내연기관 모델의 헤리티지 요소를 고스란히 계승하면서도 전동화 기술을 더했다는 게 회사 측의 설명이다.

국내 최초 풀사이즈 전기 SUV답게 전장은 무려 전장 5715㎜, 휠베이스 3460㎜에 달한다. 차량 전면부에 배치된 수납공간 용량만 최대 345ℓ에 이른다. 아울러 제너럴모터스(GM)와 LG에너지솔루션의 합작사인 얼티엄 셀즈에서 생산한 205㎾h 대용량 배터리를 탑재해 국내 최장 1회 충전 주행가능 거리 739㎞를 인증받았다.

에스컬레이드 IQ의 가장 큰 특징은 GM의 핸즈프리 운전자 보조 시스템(ADAS) ‘슈퍼크루즈’가 국내 최초로 적용됐다는 점이다. 현재 국내 약 2만3000㎞의 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능한 슈퍼크루즈는 운전자가 전방을 주시한 상태에서 스티어링 휠에서 손을 떼고 주행할 수 있는 ‘핸즈프리 드라이빙’을 구현한다.

에스컬레이드 IQ는 국내에 프리미엄 스포츠 단일 트림으로 출시되며, 판매 가격은 2억7757만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다.

업계에서는 국내 완성차 시장에서 뚜렷한 판매 성장세를 보이는 수입차 브랜드가 고급 전기차 시장에서도 공격적인 신차 출시를 통해 세 확장에 성공할 것이라는 관측이 나온다.

한국수입자동차협회에 따르면 올해 9월까지 국내 등록된 수입차는 모두 22만5348대로 전체 등록대수(113만2275대)의 19.9%를 차지했다. 11, 12월이 재고 할인 등으로 연중 최대 성수기로 꼽히는 점을 고려할 때 수입차 점유율의 사상 첫 20% 돌파가 유력해진 상황이다.

특히, 전기차 시장에서 수입차의 강세가 뚜렷하다. 올해 1~10월 수입차 전기차 판매량은 7만3288대로 전체의 29.38%를 차지했다. 이는 지난해 같은 기간 1만8772대 대비 2배 이상 늘어난 수치다.

업계 관계자는 “내연기관차 분야에서는 여전히 국내 완성차 업체가 여전히 압도적으로 높지만, 전기차 시장의 경우 신규 시장을 선점하려는 국내외 업체 간 경쟁이 훨씬 더 치열하다”며 “BMW, 벤츠 등 유럽 프리미엄 브랜드는 물론, 미국의 테슬라와 스웨덴 폴스타, 중국 BYD 등 신흥 전기차 제조사들도 대중화 모델부터 프리미엄 라인업까지 신차를 적극적으로 출시하고 있는 만큼 고성능 전기차 시장 경쟁도 갈수록 뜨거워질 것으로 보인다”고 전망했다.