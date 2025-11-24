[헤럴드경제=고은결 기자] 태광산업이 3200억원 규모 교환사채(EB) 발행 및 자사주 처분 결정을 철회하기로 했다.

태광산업은 24일 공시를 통해 자사주 소각 등에 대한 정부 정책 기조와 주주가치 보호라는 측면에서 자사주 처분 결정을 철회하는 것이 합당하다고 판단했다며 이같이 밝혔다.

지난 6월 27일 태광산업은 신사업 추진을 위한 자금 조달 차원에서 자사주 전량(지분율 24.41%)을 교환 대상으로 하는 3200억원 규모 교환사채를 발행하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 시장에서는 자사주를 교환 대상으로 하는 교환사채 발행은 교환권 행사 시 사실상 3자 배정 유상증자와 동일한 효과가 있는 만큼 기존 주주 이익을 심각하게 침해한다는 지적이 제기됐다.

회사는 이날 입장문에서 “교환사채 발행을 결정한 이후 이에 반대하는 주주들을 비롯한 다양한 이해 관계자들과 소통하며 이들의 의견을 청취했다”며 “또 지난 5개월 동안 태광산업의 주가가 크게 하락하는 등 교환사채 발행 여건에도 상당한 변화가 있었다”고 밝혔다. 이에 이해관계자들의 의견과 시장 여건의 변화, 정부의 정책 방향 등을 종합적으로 고려해 교환사채 발행을 철회하기로 최종 결정했다고 설명했다.

다만 사업재편은 지속한다는 방침이다. 회사 측은 “지속 가능한 생존을 위해서는 근본적인 사업구조의 재편이 불가피하다”며 “올해 남대문 메리어트 호텔과 애경산업을 인수하는 본계약으로 이어졌고, 향후에도 화장품과 에너지, 부동산, 조선업 등을 중심으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

또한 “가동을 중단한 생산시설의 철거와 인력 재배치에도 상당한 자금이 필요하다”며 “업황 악화에 대비해 3.5개월치 예비운영자금 5,600억원도 확보해 두고 있어야 한다”고 설명했다.

태광산업은 “자금조달 계획에 일부 차질이 불가피하고, 금융시장의 여건도 녹록지 않은 상황”이라며 “현재의 투자 계획이 예정대로 집행될 경우, 내년 상반기에는 예비운영자금의 확보도 쉽지 않다”고 부연했다.

그러면서 “사업 재편과 운영자금 확보에 필요한 자금 확보를 위해 외부 차입 등 다양한 방안을 검토 중”이라며 “이 과정에서 이해관계자들과 소통을 한층 강화하고 주주가치 제고와 시장 신뢰회복을 위해 노력하겠다”고 전했다.