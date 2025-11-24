[헤럴드경제=함영훈 기자] 백현 롯데관광개발 대표이사 사장이 ‘2025 (사)한국서비스경영학회 추계학술대회 서비스 엑설런스 어워드(Service Exellence Award)’에서 민간 CEO상을 수상했다.

24일 학계와 업계에 따르면, (사)한국서비스경영학회가 주관하는 Service Excellence Award는 국내 서비스 산업 발전에 기여한 기업인을 선정해 수여하는 상으로 공로공직자·공공 CEO·민간 및 중소기업 CEO·민간 CCO/CSO 부문으로 나뉘며, 백현 대표이사 사장은 고객 중심의 서비스 품질을 강화하고 프리미엄 브랜드 ‘HIGH&(하이앤드)’를 통해 프리미엄 여행 시장의 지평을 넓힌 공로를 인정받아 민간 CEO상을 받았다.

또한 2001년부터 전세기 사업을 통해 해외여행 대중화를 이끌어냈으며, 2010년부터는 국내 최초로 크루즈 전세선 운영을 시작해 국내 크루즈 산업의 기반을 마련하고 대한민국 크루즈 모항 운영 사업의 초석을 마련해 지역경제 활성화에도 기여해온 점이 높이 평가됐다.

롯데관광개발은 1971년 설립 이후 업계 최초로 고객만족팀을 신설했으며 현재까지 CEO 직속으로 운영 중이다. 특히 여행 상품을 이용하는 모든 고객을 대상으로 실시간 모바일 고객 만족도 평가를 실시해 고객의 즉각적인 피드백에 귀 기울이고 있다. 또한 롯데관광개발은 소방공무원과 국가유공자 등에게 문화복지 혜택을 꾸준히 지원하는 등 다양한 사회공헌사업도 활발히 펼치고 있다고 설명했다.

백현 대표이사 사장은 “’품질은 생명’이라는 철학 아래 고객 중심 경영을 실천하고 있다”며 “이번 수상을 계기로 앞으로도 ‘신뢰할 수 있는 품질, 기억에 남는 경험’을 제공하며 한국 관광 시장 및 크루즈 산업을 선도하겠다”고 말했다.