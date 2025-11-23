인구보건복지협회 설문…“공적 돌봄 서비스 이용률 3.4%에 그쳐”

[헤럴드경제=정순식 기자] 쌍둥이 부모의 고충이 통계적으로 입증됐다. 한 자녀 양육자에 비해 부담이 큰 쌍둥이 부모의 40%가 긴급 상황에서 자녀를 돌봐 줄 사람이 없는 것으로 조사됐다.

인구보건복지협회는 지난 9월 쌍둥이(다둥이)를 키우는 부모 718명을 대상으로 실시한 설문조사를 통해 이같은 내용을 포함한 결과를 23일 공개했다.

이에 따르면 ‘우리나라는 전반적으로 쌍둥이를 양육하기 좋은 환경인가’라는 설문 항목에 ‘그렇다’라고 답한 비율은 18.5%에 그쳤다.

특히 응답자 중 39.4%는 ‘긴급한 상황에서 자녀를 돌봐줄 사람이 없다’고 답했다.

‘돌봐줄 사람이 있다’고 대답한 60.6% 중 대부분(93.7%)은 양가 부모님과 친인척에 긴급 돌봄을 의존하고 있다고 답했다. 아이돌보미 등 공적 돌봄 서비스 활용률은 3.4%에 그쳤다.

양육에 가장 도움이 되는 사회적 지원(시설)으로는 어린이집·유치원 등의 돌봄기관(55.2%)이 꼽혔다. 이어 육아종합지원센터 등의 시설(26.2%), 키즈카페·문화센터 등 지역 영유아 양육 인프라(16.4%) 순이었다.

쌍둥이의 주 양육자는 어머니(75.6%)였고 조부모(9.6%), 아버지(9.1%)가 그 뒤를 이었다.

쌍둥이 부모의 가장 큰 양육 스트레스 요인은 ‘양육비 부담’(67.3%)이었으며 구체적으로 가장 부담되는 비용 항목에서는 돌봄 및 교육비(45.3%)라는 응답이 가장 많이 나왔다.

식비는 23.3%이었으며 주거비는 13.9%, 보건의료비는 11.7%였다.

가장 중요한 쌍둥이 육아 지원 정책으로는 ‘유연근무제 등 가정 내 돌봄이 가능한 제도 강화’(37.5%)가 꼽혔다. 이어 재정지원 상향(34.4%), 공적돌봄 강화(28.1%) 순이었다.

응답자들 본인이 가장 필요로 하는 정책은 재정지원(25.3%)이었으며 쌍둥이 맞춤형 일·가정양립 지원 강화가 22.4%, 기관 보육 지원이 18.7%였다.

육아지원제도 중 응답자들이 실제로 가장 많이 이용한 제도는 육아휴직(68.4%)이었으며 가족돌봄휴가 이용률은 40.9%, 육아기 근로시간 단축률은 34.7%이었다.

중요하다고 인식한 제도도 육아휴직이 53.0%로 가장 높게 나왔고 가족돌봄휴가(13.7%), 재택근무(6.7%) 등이 거론됐다.

한편 쌍둥이 부모들의 정서적 부담을 조사하는 항목에서 응답자 27.3%는 ‘좋은 부모가 될 수 있을지 확신이 없다’고 답했으며 44.1%는 ‘아이가 정서적으로 불안정한 모습을 보이면 내 탓인 것 같아 괴롭다’고 답했다. 17.8%는 ‘정서적 지지망이 없다’고 털어놨다.

이삼식 인구보건복지협회 회장은 “조사를 통해 파악한 쌍둥이 육아 가정의 어려움에 실질적인 도움이 되기 위해 협회가 운영하는 ‘쌍둥이 가족 행복 네트워크’ 기관과 협력해 다각도로 대응하겠다”고 말했다.

협회는 오는 24일 국회 의원회관에서 2025년 쌍둥이 이슈 포럼을 열고 쌍둥이 양육의 제도적 기반을 구축할 방안을 모색한다.