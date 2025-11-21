쉬었음 청년 40만명대 고착…AI·직업훈련·일경험 중심 ‘정밀 대응’ 가동

[헤럴드경제=김용훈 기자] 청년층 고용 부진이 장기화하면서 정부가 AI·신산업과 연계한 청년 맞춤형 고용대책을 강화한다. 서비스업 중심의 고용 증가로 전체 고용률은 견조하지만, 쉬었음 상태 청년이 40만명대를 유지하는 등 취약계층의 고용 애로가 구조화되고 있다는 진단에서다.

기획재정부는 21일 이형일 기획재정부 1차관 주재로 정부서울청사에서 ‘일자리 전담반(TF)’ 회의를 열고 ▷최근 고용동향 점검 ▷청년 고용정책 추진현황 ▷맞춤형 고용서비스 강화 방안 등을 논의했다.

국가데이터처의 10월 고용동향에 따르면 10월 고용률(15세 이상)은 63.4%로 역대 최고치를 기록했다. 내수 회복이 이어지며 서비스업 중심의 고용 확대가 지속된 영향이다. 한국의 15~64세 고용률 역시 2019년 66.8%에서 2023년 69.2%, 2024년 69.5%로 상승하며 OECD 평균(70.2%)과의 격차가 줄었다. 계절조정 실업률도 8월 2.6%, 9월 2.5%로 OECD 회원국 중 2개월 연속 최저치를 기록했다.

그러나 청년층(15~29세) 고용률의 하락세는 멈추지 않고 있다. 이직·구직을 반복하며 ‘쉬었음’ 상태로 분류된 청년은 40만명 이상으로, 노동시장 진입 과정의 난관이 심화되고 있다는 분석이다. 제조업·건설업 고용 부진이 이어지면서 청년층 구성비가 높은 업종의 일자리 감소도 고용난을 키우는 요인으로 꼽힌다.

정부는 청년층 고용 부진의 배경을 산업구조 변화와 기업 채용 관행 변화, 인구구조 요인이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다. 은퇴 시기에 접어든 베이비붐 세대(1955~74년생) 1603만명이 대규모로 노동시장에 머무르는 가운데, 인구가 많은 에코세대(1991~96년생, 424만명)가 지속적으로 구직·이직을 이어가면서 경쟁이 더욱 치열해졌다는 분석이다.

이형일 기재부 1차관은 “청년 고용부진에 대응하기 위해 AI·초혁신 성장을 바탕으로 신산업 분야에서 청년 선호 일자리를 적극 창출하겠다”며 “AI 교육·직업훈련을 대폭 확대해 청년의 취업역량 향상을 뒷받침하고, 쉬었음·구직 청년에게 맞춤형 고용서비스를 강화하겠다”고 말했다. 그는 “관계부처와 협력해 청년에게 실질적으로 도움이 되는 정책과제를 경제성장전략을 통해 구체화해 나가겠다”고 덧붙였다.

임영미 노동부 고용정책실장은 “‘일자리 첫걸음 보장제’를 차질 없이 추진해 청년 일경험을 확대하고 쉬었음 청년 대상 체계적 지원을 구축하겠다”며 “AI 기술이 청년 일자리에 미치는 영향을 모니터링하고, ‘고용24’ 등 디지털 기반 고용서비스를 통해 맞춤형 일자리 매칭을 강화하겠다”고 밝혔다. 또 “24시간 노동법 상담 지원을 통해 청년이 기본을 지키는 일터에서 일할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

정부는 동절기 취약계층의 소득·일자리 안정을 위해 직접일자리 사업을 연말까지 차질 없이 집행하고, 청년 등 취약집단을 대상으로 한 맞춤형 고용지원 체계를 더욱 고도화해 내년 고용정책에도 반영한다는 계획이다.