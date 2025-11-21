이웃 돕는 시민영웅 발굴·지원

HD현대1%나눔재단은 제3회 HD현대아너상 대상에 정덕환(사진) 씨를 선정했다고 21일 밝혔다.

HD현대아너상은 어려운 이웃을 위해 헌신하는 시민영웅을 발굴·지원하기 위해 제정됐다. 심사 기준은 사회문제 해결 기여도, 지속성과 헌신도, 사회적 영향력 등이다. 올해 총 상금은 3억5000만원이다.

대상에 선정된 유도 국가대표 출신인 정덕환 씨는 부상으로 전신마비 1급 장애 판정을 받은 후 장애인 차별 현실을 직시, 40여년에 걸쳐 자립 중심의 생산적 복지 모델 구축에 힘써왔다. 대표적으로 1983년 장애인 직업재활시설 에덴복지원(현 에덴복지재단)을 설립해 장애인 직업재활의 출발점을 마련했다. 에덴복지재단은 직업재활시설인 에덴하우스와 중증장애인 고용사업장인 형원을 운영하며 현재까지 누적 1303명의 일자리를 창출했다.

또 2008년 제정된 중증장애인 생산품 우선구매 특별법 정책 협의에 적극 참여해 제도적 기반 확보에 이바지했다. 2019년에는 행복일자리운동본부를 설립해 친환경 생산과 복지를 결합한 에코 페어 캠페인을 전개했다.

최우수상 단체부문에는 ▷1991년부터 암·희귀질환을 앓고 있는 소아·청소년 환아들에게 치료비·심리 지원을 제공해 온 한국백혈병어린이재단 ▷1997년부터 의료 접근성이 낮은 이주노동자·난민·다문화가정을 대상으로 의료·수술비를 지원해 온 민간 의료봉사 단체 라파엘클리닉 등이 선정됐다. 한국백혈병어린이재단은 HD현대 임직원 대상 사내 투표를 통해 선정하는 1%나눔상에도 함께 이름을 올렸다.

최우수상 개인부문에는 노숙인 급식·상담·자활 연계 지원 등을 통해 거리의 이웃이 사회로 복귀할 수 있도록 동행해 온 김하종 신부가 선정됐다.

권오갑 HD현대1%나눔재단 이사장은 “우리 사회에서 도움이 가장 필요한 이웃들에게 실질적인 변화를 만들어낸 분들을 수상자로 선정했다”며 “HD현대아너상이 이러한 헌신과 나눔의 활동을 널리 알리고, 더 많은 분들이 뜻깊은 여정에 동참하는 계기가 되기를 바란다”라고 말했다. 한영대 기자