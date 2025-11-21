반도체 비중, 전체 수출의 25.3%...車 22.9%↑·철강 9.2%↓ 대중국 수출 10.2%↑, 전체의 21.4%...무역수지, 24억달러 흑자

[헤럴드경제=배문숙 기자]11월 1~20일 우리나라 수출이 반도체와 승용차 등 주력 수출 품목의 호전으로 전년 동기 대비 8% 넘게 증가했다. 감소세를 이어오던 미국 수출도 전년 동기 대비 5.7% 늘었다.

21일 관세청에 따르면 이달 1~20일 수출액은 385억달러(통관 잠정치)로 작년 같은 기간보다 8.2% 증가했다. 이 기간 조업일수는 15.5일로 지난해와 동일하며, 일평균 수출액은 24억8000만달러로 역시 8.2% 늘었다.

이로써 우리 수출은 지난 6월부터 이달까지 6개월 연속 플러스 행진을 이어갈 것으로 전망된다.

품목별로는 주력 수출 상품인 반도체(26.5%)와 승용차(22.9%)가 20% 넘게 늘며 수출 증가를 이끌었다. 특히 반도체는 수출 비중이 1년 전 약 5분의 1에서 지금은 4분의 1을 넘는 25.3%까지 확대됐다. 인공지능(AI) 수요 급증으로 반도체가 ‘슈퍼 사이클’에 진입한 덕을 보고 있지만, 반도체 경기 부침에 따라 전체 한국 수출, 나아가 경제 전반에 미칠 위험은 더 커졌다는 평가가 나온다.

지난달 감소했던 승용차 수출은 22.9% 늘며 반등했다. 25% 관세 부담으로 대미 수출은 감소했지만 유럽연합(EU)·기타유럽·아시아 등으로의 수출 증가가 이를 상쇄한 것으로 분석된다. 한미 양국이 최근 발표한 관세협상 팩트시트에서 한국산 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 확정하면서 향후 전망도 밝다. 인하된 관세는 한국의 3500억달러 대미 투자 이행을 위한 특별법이 국회에 제출되는 달의 1일자로 소급 적용된다. 정부는 이달 중 법안을 제출할 계획이다.

반면 철강(-9.2%), 자동차부품(-8.1%), 석유제품(-19.3%), 무선통신기기(-14.7%), 가전제품(-8.1%) 등 주요 10대 수출 품목 중 5개가 감소했다. 철강은 5월(-12.4%), 6월(-8.2%), 7월(-3.0%), 8월(-15.5%), 9월(-4.2%), 10월(-21.5%) 등으로 6개월 연속 감소다. 미국이 올해 6월부터 철강 수입품에 50%의 고율 관세를 적용한 여파로 분석된다.

주요 수출 대상국 중에는 중국(82억2000달러)이 10.2%늘면서 1위 수출국을 유지했다. 관세 여파로 감소세를 이어왔던 미국(67억760만달러)도 5.7% 증가하며 2위에 올랐다. 대미 수출은 2월(0.8%)과 3월(2.1%), 7월(1.5%) 등 3개월만 증가하고 나머지 7개월은 감소했다. EU 수출은 4.9% 증가했다.

반면 베트남(-2.5%), 일본(-3.9%), 인도(-6.5%), 싱가포르(-21.3%)로의 수출은 감소했다.

같은 기간 수입액은 361억달러로 작년 동기 대비 3.7% 증가했다. 수입 품목별로는 기계류(13.6%), 정밀기기(8.2%), 승용차(35.6%)에서 증가했고, 반도체(-3.8%), 원유(-16.4%)는 감소했다.

국가별 수입은 중국(5.6%), 미국(13.5%), 유럽연합(15.2%), 일본(1.0%) 등에서 늘었고, 대만(-0.1%) 등에서는 줄었다.

수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 24억달러 흑자를 기록했다.