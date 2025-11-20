수동 조종 필요한 협수로에서 자동항법장치 작동 해경, 운항 과실 드러난 항해사 등 형사처분 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 19일 전남 신안군 장산도 인근 해상에서 발생한 대형 여객선 좌초 사고는 항해사가 휴대전화를 보는 등 딴짓을 하다 비롯된 것으로 나타났다.

20일 해경에 따르면 퀸제누비아2호 승무원을 대상으로 1차 조사를 실시한 결과 전날 여객선이 무인도에 좌초한 사고는 협수로 구간 내 자동 운항 전환 탓에 발생한 것으로 전해졌다.

당시 여객선 조종은 일등 항해사인 A씨가 담당했는데, 그는 휴대전화를 보느라 수동으로 운항해야 하는 구간에서 자동항법 장치에 조종을 맡긴 것으로 조사됐다.

사고 발생 지점인 신안군 장산도 인근 해상은 연안 여객선들의 항로가 빼곡한 협수로에 속한다. 통상 선박은 이 지점에서 주의를 더 기울여야 하기 때문에 자동항법 장치에 의존하지 않는다고 한다.

이 때문에 선박은 변침(방향 전환) 시기를 놓쳤고, 그대로 무인도에 돌진해 선체 절반가량이 걸터앉는 사고로 이어졌다고 해경을 밝혔다.

사고 발생 시간대 당직자였던 A씨는 선박교통관제센터(VTS)를 통해 해경에 좌초 사고를 최초로 신고한 것으로 전해졌다. 다만 당시 선장은 조타실에서 일시적으로 자리를 비웠다고 한다.

해경은 운항 과실이 드러난 만큼 항해사 등 관련자들을 형사 처분할 방침이라고 밝혔다.