특별 공연부터 환상적인 야경까지 카드사·통신사·수험생 등 프로모션

[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 어드벤처는 오는 22일(토)부터 내년 3월 2일(월)까지 101일간 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’과 함께하는 겨울 시즌 축제 ‘트윙클 미라클 윈터’를 진행한다.

‘프린세스 캐치! 티니핑’은 SAMG엔터의 인기 애니메이션으로, 2020년 첫 시즌 방영 이후 글로벌 IP(지식재산권)로 성장한 ‘캐치! 티니핑’ 시리즈의 여섯 번째 시즌이다.

매년 성대한 크리스마스 축제로 호평 받아온 어드벤처에 ‘캐치! 티니핑’ 세계관을 입힌 즐길거리가 더해져, 어린이부터 키덜트(Kidult) 세대까지 전 연령층의 마음을 사로잡을 예정이다.

어드벤처 실내 곳곳에 하츄핑·사뿐핑·아름핑·뽀니핑 등 티니핑 시즌6 인기 캐릭터를 만날 수 있는 대규모 포토존을 조성했다. 어드벤처 2층 바르셀로나 광장에는 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 속 공주가 타고 다니는 열차를 그대로 옮겨 놓은 듯한 ‘마법열차 포토존’이 있다. ‘마법열차 포토존’에서 기념 사진 남기고, 포토존 바로 옆 ‘티니핑 가챠 존’에서 귀여운 굿즈도 챙겨보자. 어드벤처 1층 퍼레이드 코스를 따라 운행하는 ‘로티트레인’도 마법열차로 변신한다.

이번 시즌, 80종 이상의 다양한 티니핑 굿즈도 순차 선보인다고 한다.

신비로운 보석과 눈꽃 결정을 수놓아 화려함의 정수를 보여주는 ‘트윙클 윈터 빌리지’는 눈꽃 보석이 가득한 ‘크리스탈 스노우 게이트’로 시작한다.

이곳 포토존 옆 ‘만남의 광장’에서는 화려한 미디어 아트를 입힌 초대형 보석 트리를 중심으로 크리스마스 마을이 펼쳐진다. 매직아일랜드로 이어지는 메인브릿지 ‘미라클 스노우 로드’에는 바닥을 수놓은 고보라이트와 가로등 눈꽃 조명이 반짝이는 눈꽃길을 연출했다.

매직캐슬에서는 산타의 모습을 한 어드벤처 대표 캐릭터 로티와 로리, 대형 트리 등 크리스마스 요소들을 담아낸 미디어 맵핑 쇼를 진행하며, 저녁이 되면 조명 효과가 더욱 두드러진다.

매일 오후 2시와 8시, 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서는 산타와 요정이 사랑을 전하는 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’가 열린다. 실내에서 흰 눈이 내리는 특별한 연출로, 겨울철에도 따뜻하게 축제를 즐길 수 있다.

가든스테이지에서는 매일 오후 6시 30분, 세계 장난감 백화점을 배경으로 한 ‘마법성냥과 꿈꾸는 밤’ 공연을, 주말과 공휴일 오후 4시에는 빅밴드와 마칭쇼가 어우러진 ‘시그니처 밴드쇼’를 연다.

오후 5시 만남의 광장에서는 산타가 선물을 증정하는 ‘로티의 크리스마스 환타지’를 마련해 가족 단위 방문객에게 낭만적인 겨울 추억을 선물한다. 모두 12월 31일(수)까지 진행하며, 신년부터는 새로운 공연으로 찾아온다.

특별 굿즈와 한정 식음료 메뉴로는 로티와 로리를 산타와 루돌프로 재해석한 귀여운 백팩, 보온성과 디자인을 모두 만족시키는 귀마개와 망토, 군고구마와 컵스프, 산타 복장의 로티로리빵, 눈과 눈사람을 모티프로 한 다양한 스낵류 등이 있다.

롯데월드 어드벤처는 11월 한 달 동안 엘포인트 회원을 대상으로 ‘엘페이 프로모션’을 진행한다. 어드벤처 종합이용권을 엘페이로 결제하면, 본인과 동반 1인까지 최대 47% 할인 혜택을 받을 수 있다. 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생은 11월 30일(일)까지 수험표를 제시하면 종합이용권을 2만 6천 원에, ‘애프터(After)4 이용권(오후 4시부터 입장)’은 20대의 시작을 기념해 이달 20일(목)부터 2만 원에 이용 가능하다.

KT 회원은 11월 30일(일)까지 본인과 동반 1인에게 44% 종합이용권 할인을, SKT 회원은 12월 15일(월)부터 25일(목)까지 본인 50%, 동반 3인은 최대 30% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 12월 한 달간 롯데월드 제휴카드 이용 실적을 충족한 후 결제하면 본인 최대 55%, 동반 1인은 30% 할인된다. 농협카드 소지자(법인카드, 기프트카드 제외)는 11월 21일(금)부터 12월 28일(일)까지 본인과 동반 1인 모두 최대 47%의 할인을 받을 수 있다. 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.