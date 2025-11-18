[헤럴드경제=김보영 기자] Z세대가 전통적인 사무직 대신 억만장자의 개인 비서로 커리어를 선택하는 사례가 늘고 있다. 11일(현지시간) 비즈니스 인사이더(BI)는 고액 연봉과 파격적 복지 등이 매력 요인으로 작용하면서 ‘초자산가의 가정부’가 젊은층 사이에서 새로운 직업 트렌드로 부상하고 있다고 보도했다.

콜로라도 출신 캐시디 오헤이건(28)은 부유한 가정의 보모로 일하며 15만~25만달러(약2억2000만~3억6000만원) 사이의 연봉, 퇴직 연금, 의료 혜택, 유급 휴가 등 다양한 혜택을 누리고 있다. 개인 셰프가 준비한 식사, 운전기사, 전용기를 이용한 세계 여행 등도 경험하고 있다. 그는 “푸에르토리코, 인도, 두바이 등 과거의 나였다면 가보지 못했을 곳들을 여행했고, 요트로 유럽 해역을 횡단했다”고 말했다.

오헤이건은 22살에 메디컬 스쿨 입학시험을 준비하며 초부유층의 저택에서 일하기 시작했다. 당시 그는 30대 중반의 유명 기업가 부부를 위해 일하는 4명의 보모 중 한 명이었다. 그는 “이사하자마자 완전히 다른 세상에 들어온 느낌이었다”고 회상했다.

하지만 오헤이건은 학업을 마치고 경력을 제대로 쌓기 위해 보모 일을 중단했다. 그는 “일이 아무리 전문적이고 의미 있다 해도, 유모로는 충분하지 않다는 메시지가 마음 안에서 들려왔다”고 말했다.

이후 그는 2021년 대기업 의료 영업직에 취직했지만, 이내 남성 중심적인 병원 문화에서 지쳐버렸다. 초봉 6만5000달러도 뉴욕에선 그다지 만족스럽지 못했다. 그는 “진정으로 나와 맞는 일을 그만두었다는 걸 깨달았다”며 “저는 아주 배려심이 많고, 인간적이고, 직관력이 뛰어나고, 서비스 중심적인 사람”이라고 말했다.

결국 오헤이건은 1년 만에 다시 유모 일을 선택했다. 그는 “뉴욕에는 억만장자와 막대한 순자산을 가진 가정이 많다는 걸 알게 됐다”며 “정말 최고가 되고 싶었다”고 말했다. 이후 오헤이건은 사설 인력 회사에 등록한 뒤, 뉴욕의 유명 가정집에서 보모로 일하기 시작했다. 현재 그는 셰프가 만든 음식을 먹고, 지하철 대신 우버 택시를 타며 생활하고 있다.

회사 생활에 대한 염증으로 직업을 전환하는 이들은 오헤이건만이 아니다. 2025년 딜로이트 설문조사에 따르면 Z세대의 6%만이 자신의 커리어 목표가 직장에서 직책을 맡는 것이라고 답한 것으로 나타났다. 동시에 Z세대는 이전 세대보다 훨씬 더 많은 수입을 기대한다. 최근 조사에 따르면 Z세대는 재정적 성공을 약 60만달러의 연봉으로 정의했다. 이는 베이비붐 세대보다 약 6배 높은 수준이다. 하지만 경기 침체와 AI의 영향으로 Z세대가 일자리를 구하는 것은 점점 어려워지고 있다.

인력 파견회사 ‘셀러브리티 퍼스널 어시스턴트 네트워크’의 CEO 브라이언 대니얼은 “요즘 신입들은 젊을 뿐만 아니라 대졸 이상”이라며 “박사 학위 소지자, 변호사, 사업가, 부동산 업계 종사자 등 다양한 사람들에게서 이메일을 받는다”고 설명했다.

그러나 억만장자를 위한 일은 쉽지 않다. 초고액 자산가 전문 채용 에이전시 타이거의 채용 담당자는 “좋은 급여를 받는 이유는 대부분이 정규 근무 시간인 오전 9시부터 오후 5시까지가 아닌, 대기 근무를 해야 하고, 때로는 장시간 일해야 할 수도 있기 때문”이라고 말했다. VIP와 함께 있는 동안에도 갑작스러운 집안 일을 처리해야 하는 경우가 흔하다는 것이다.

오헤이건 역시 보모 일을 그만두고 이 업계에 진출하려는 젊은 이들을 돕는 코칭 사업을 하는 것을 목표로 하고 있다. 그는 “이 일은 단순히 가족을 위해 일하는 것이 아니라, 그들과 함께 살며 그들의 리듬과 역동성, 사적인 순간들까지 함께해야 하는 일”이라고 말했다.